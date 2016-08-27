電玩弊案 高雄三民第2分局長李世昌收押

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高市警局三民第二分局分局長李世昌今（27）日5時覊押獲准。（本報系資料照片）

高雄電玩弊案風波，愈捲愈大大！高雄地檢察署檢察官董秀菁，昨指揮法務部廉政署南部地區調查組、高雄市調查處及高雄市政府警察局，於昨上午6時許持搜索票搜索高雄市政府警察局三民第二分局分局長辦公處所及附設寢室，搜索後分局長李世昌被帶往高雄市調查處接受詢問，並於今日5時覊押獲准。

警政署長陳國恩得知表示震怒與痛心，本於「不掩飾、不庇縱」之決心，指示該署政風室確實掌握案情發展，除將李員調整為非主管職務外，並即予以停職靜候調查，嚴厲追究涉案及相關人員考核監督不周行政責任，並全力配合檢察官指揮調查。

高巿警三民二分局長李世昌26日因涉及電玩弊案，遭檢調搜索、傳喚，雄檢懷疑對方在2012年擔任高巿警行政科專員時收受行賄，李應訊否認拿錢，但因有退休彭姓員警指他收錢，檢方依貪汙治罪條例聲押後，法官凌晨5時裁定收押。

李世昌在擔任高巿警公關室主任時，有天看見打掃阿姨竟然沒地方休息，只有小小的茶水間有張椅子讓她坐著，李在訝異之餘，請對方到他辦公室內小隔間有桌子、椅子坐，並請打掃阿姨不要覺得彆扭，儘管好好休息。

高雄巿警察局長陳家欽對幹部不知潔身自愛、廉潔自持，深表痛心遺憾，但為展現整飭風紀決心，經召開人評會後，將李改調非主管專員，並予以停職接受調查，望司法勿枉勿縱。

(中時)