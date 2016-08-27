涉向電玩業收賄 高雄市警分局長收押

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高雄市警察局三民二分局長李世昌（圖）涉嫌於擔任警局行政科專勤組長時，向電玩業者收賄，27日清晨遭高雄地檢署聲押獲准。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 105年8月27日

高雄市警察局三民二分局長李世昌涉嫌於擔任警局行政科專勤組長時，向電玩業者收賄，今天清晨遭高雄地檢署聲押獲准，警局將調整為非主管職務。

檢方初步查出3線1星的李世昌於4年前擔任高雄市警察局行政科專勤組長期間，涉嫌向電玩業者收賄約新台幣700多萬元，昨天由高雄地檢署及廉政署約談，今天清晨聲押獲准。1050827

(中央社)