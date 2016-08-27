希拉蕊海外辦募款 台灣9月舉行

美國民主黨總統候選人希拉蕊的競選團隊，將於9月7日在台北舉辦募款活動。希拉蕊競選團隊在宣傳活動的文字中強調，這場募款活動僅限美國公民或綠卡持有者參加。

希拉蕊的官方競選網站公布上述資訊，在台灣舉辦的這場募款活動將是一場討論會，最低門票價格100美元；若想在活動後參與私人晚宴，票價則是1500美元；最高價的定額捐款則為2700美元，除私人晚宴外，還將受邀加入希拉蕊這場活動的亞太區主辦委員會。

網上資料顯示，這場活動將於9月7日晚間6時30分於台北舉行，但未說明地點，主講者是喬治城大學婦女、和平及安全研究所的執行長弗維爾（Melanne Verveer）。

弗維爾曾於1997年至2000年間擔任當時身為第一夫人的希拉蕊辦公室幕僚長；2009年到2013年，希拉蕊擔任國務卿時、她則擔任國務院全球婦女議題無任所大使，不難想像兩人之間有深厚的私人情誼。

除弗維爾，網站上還介紹共同主辦人，其中之一是出生於台灣苗栗的余文琦，她在美國芝加哥大學政治研究所取得碩士學位後、曾回台擔任立委蕭美琴的助理，後來嫁給美籍丈夫，1980年後出生的她年輕有為，曾在希拉蕊任職國務院時、擔任國務院主管東亞婦女權益事務的官員。

按照美國法律，政治競選募款活動的資金不能來自於外國，而希拉蕊的競選活動也清楚寫明，這場活動僅限美國公民及綠卡持有者參加，與會者必須提供相關證明文件。

與此同時，美國輿論不久前才質疑，希拉蕊的丈夫、前總統柯林頓的公益基金會接受外國捐款，與希拉蕊擔任國務卿時選擇和哪些外賓會面有關聯。

對於這是否為希拉蕊競選團隊首次在海外舉行的募款活動？這場在台灣的座談將討論哪些主講議題？是否開放台灣媒體採訪？截至發稿，希拉蕊競選陣營未回覆中央社記者的詢問。1050827

(中央社)