歐巴馬伉儷初約會電影 品味懷舊愛情

描述美國總統歐巴馬伉儷初次約會的電影「城南情緣」（暫譯）本週末在全美上映，影片充滿上世紀愛情的懷舊風味，在數位約會的匆忙年代，引起不少感慨。

歐巴馬與蜜雪兒明年初將離開居住8年的白宮，美國第一夫婦人還在位，描述兩人初次約會羅曼史的電影「城南情緣」（暫譯，Southside With You）26日上映，劇情描述兩人在芝加哥的律師事務所相識，歐巴馬決定邀蜜雪兒約會的「小說化」情節。

歐巴馬與蜜雪兒當年怎麼約會，外界難以得知詳情。歐巴馬在自傳「無畏的希望」（The Audacity of Hope）簡短寫到，當時在律師事務所擔任暑期實習生，邀約已經工作的蜜雪兒去看導演史派克．李（Spike Lee）的電影，之後兩人共享冰淇淋。

導演兼編劇李察譚納（Richard Tanne）搜尋當時的新聞資料，將這段簡短描述寫成1日浪漫約會的劇本。普林斯頓大學畢業的蜜雪兒考量前途和未來，對約會有所保留，哈佛大學的歐巴馬展現智慧與風采，影片不談政治，兩個非裔菁英談愛情也論理想。

大西洋月刊（The Atlantic）資深助理編輯席姆斯（David Sims）認為，「城南情緣」以蜜雪兒的眼睛為觀眾看清楚當時還年輕的美國總統，這是一部愛情文藝片，讓觀眾透過蜜雪兒愛上歐巴馬。

演員派克索耶（Parker Sawyers）與迪卡桑普特（Tika Sumpter）飾演年輕版的美國第一伉儷，索耶壓低聲音，聽來下了不少功夫，桑普特也專研蜜雪兒的動作與神情。

「城南情緣」無論與事實有多少差距，或是有刻意美化美國總統戀情之嫌，影評多認為是部溫馨好看的電影，劇中的歐巴馬有堅定性格，也有搞笑讓蜜雪兒開心的妙招，和歐巴馬在公眾場合的形象差距不大。

此外，影片充滿1980年代的懷舊風味，收音機飄出珍娜傑克森（Janet Jackson）的歌曲，年輕人約會看電影，看完電影吃冰淇淋，閒逛博物館，午餐聊天，在美國選舉政治熱季中，充滿舊社會的溫柔氣息。1050827

(中央社)