全台最有特色郵局 在小英總統故鄉

郵政風華專題才剛興建的屏東縣枋山郵局應是全台灣最有特色的郵局。結合綠能、文創和在地化，以郵局便利箱為建築造型，便利箱和平鴿換成枋山鄉生態特產伯勞鳥，讓人來到這裡不打卡也難。

中華郵政近幾年推動特色郵局，新建的枋山郵局讓人眼睛為之一亮，勢必繼「小英總統的古厝」後，成為枋山鄉新增的觀光亮點。

枋山郵局跳脫一般特色郵局只把地方意象或圖騰鑲進建築的方式，直接利用郵局產品便利箱做為建築外觀的主題視覺，便利箱的盒蓋設計成活動式屋頂，每整點開合，便利箱上的和平鴿圖案則換成伯勞鳥，因為枋山鄉是「伯勞鳥的故鄉」。

除了伯勞鳥外，建築外觀的彩繪還有枋山特產洋蔥和愛文芒果；屋頂採用太陽能板，除了自用外，還能把剩餘的電賣給台電；局裡更有智慧導覽，為遊客或民眾介紹枋山鄉的觀光景點。

郵筒設計成伯勞鳥信差背著郵筒，極具特色，是屏東縣第1個造型郵筒。屏東郵局經理尤素珍表示，枋山郵局是將地方產業文創化、社區環境藝術化、旅遊資訊智慧化及綠能光電的能源藝術化。

枋山鄉位於前往墾丁的必經點，因「伯勞鳥故鄉」而聞名，鄉內並有伯勞鳥生態展示館；枋山也是總統蔡英文的故鄉，「小英總統的古厝」是今年台26線很夯的景點，屏東縣政府還因此結合枋山景點、美食及住宿，推出小英總統古厝的觀光導覽圖，將小英總統返鄉時常住宿的旅館及餐館列入旅遊導覽圖裡。

另外，枋山鄉的海邊露天咖啡也是枋山一大休閒特色，常吸引遊客駐留。如今，枋山郵局以極具特色的建築加入觀光陣容，讓小英總統故鄉的觀光再添生力軍。1050827

(中央社)