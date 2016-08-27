黃金郵筒吸睛 金瓜石郵局存美好記憶

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郵政風華專題到風景區寄送卡片給友人或自己，為旅行留下美好的記憶。新北市金瓜石郵局不但提供寄送服務，也透過黃金磚的郵筒，讓遊客打卡、拍照，為台灣的美景留下註腳。

來自香港的觀光客陳先生，拿起金瓜石郵局旁的公用電話聽筒，裝個樣子拍照、打卡。一旁的金磚郵筒也入鏡。

黃金博物館營運推廣組組長林純雅表示，從金瓜石郵局旁，來來去去的觀光客觀察，最近來自歐美的背包客有增多的趨勢，至於，來自韓國的觀光客，從皮膚就可以看得出來。

這些觀光客對於金瓜石、九份慕名而來，還有人專程搭計程車到山城遊覽。對於一批批的韓國觀光客，打趣笑稱「複製人軍團」來了。有些計程車車隊運將，肩負地區導遊的任務，將美景介紹給國際遊客。

黃金磚郵筒則是這些遊客的打卡與拍照對象。新北市瑞芳區金光路金瓜石郵局，屬於基隆郵局管轄。為服務暑假期間到訪黃金博物館區觀光遊客，週六、週日不缺席，於上午10時至下午4時提供購買明信片、集郵票品及明信片寄送等服務。

金瓜石郵局位於黃金博物館園區內，是結合觀光景點精心規劃之特色郵局，現場並架設Line郵政寶寶看板，及礦坑台車的黃金磚塊造型郵筒，吸引遊客競相駐足拍照，讓遊客收藏美好回憶。

九份郵局等地的郵筒為傳統造型，金瓜石郵局則以黃金磚為造型，「黃金郵筒」為限時、普通雙用信筒。這個金磚，外觀模擬超大金磚。

基隆郵局表示，所轄瑞芳地區有4個郵局，分別為瑞芳郵局、瑞芳九份郵局、瑞芳四腳亭郵局、瑞芳金瓜石郵局。黃金博物館於民國93年開館以來，為著名旅遊景點，郵局曾推出「流金歲月，戀戀山城」、「黃金博物園區」2套個人化郵票，深獲遊客喜愛。

金瓜石郵局於94年啟用風景戳，配合金箔郵票，帶動另一波集郵風潮。為慶祝中華郵政120週年，也在金瓜石郵局前廣場，搭配大型郵政寶寶與觀光客互動，並免費贈送書寫明信片，將金瓜石的美景與旅行的回憶，寄回故鄉。1050827

(中央社)