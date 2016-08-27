許宗力任司法院長 司改注定失敗？

許宗力(左)、蔡烱燉將出任司法院正副院長的消息傳出，法界一片譁然。(資料照片)

台大法律系教授、前大法官許宗力，獲蔡英文總統提名為司法院院長（大法官並為院長）再度引起法界爭議。儘管總統府昨（26）日表示，憲法限制大法官「連任」，但並未限制大法官「再任」，法律上再任與連任是不同的概念。但是包括法官與檢察官等法界人士卻預料這將是一場註定失敗的司法改革。

法官圈專屬的「法官論壇」上，有法官直言這次的司改將註定失敗，主因是「主導改革者與民眾期待存在落差，甚至不相容」。而一向跟法官論壇意見不同的「檢察官監督司改聯盟」也在臉書上表示，「難得法官論壇與檢察官論壇的看法一致」，對此次的司法院長提名不表認同。

法界認為，蔡英文總統將推許宗力、蔡炯墩出任司法院正、副院長之所以引來爭議是憲法制度設計大法官不得連任，目的希望大法官具獨立性，不受政治、政黨、職位誘惑，更不要有其他不當考量影響釋憲公正性，這樣才不會因仰求上意或冀求職位，喪失釋憲權獨立性。法界說，如果卸任大法官再出任大法官，將造成司法公信力受傷害，非國家之福。

根據《聯合報》報導，，多位資深法官都對未來司改已不抱希望。如果未來參與改革者，心中僅存否定、偏執而無包容與內斂；主導者少了觀照全局視野，這場改革大戲注定悲劇收場。

(中時電子報)