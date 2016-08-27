王建民隊友 達菲獲美聯賽揚獎大熱門

我要評比

美國職棒大聯盟MLB正規季賽接近尾聲，主要個人獎項獎落誰家輪廓逐漸浮現，王建民在堪薩斯市皇家隊的隊友右投達菲，目前防禦率高居美國聯盟之首，最被看好獲美聯賽揚獎。

美國職棒大聯盟官網報導，達菲（Danny Duffy）今年球季與王建民都是從牛棚出發。

因季初皇家先發輪值楊恩（Chris Young）與梅德倫（Kris Medlen）受傷，達菲自5月15日起把握轉任先發的機會，表現越來越亮眼。

目前美聯的投手排行，達菲投球總局數138.2局，個人戰績11勝1負，累計三振打者147人次，四壞保送29個，防禦率2.66更是領先美聯各隊的投手。

國家聯盟方面，由於包辦3屆賽揚獎（Cy Young Award）的洛杉磯道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw），因傷7月1日後沒再登板，今年肯定無緣賽揚獎。

不過他最近復原的狀況還不錯，克蕭是否能歸隊，球迷與球隊高度期待。克蕭被放入傷兵名單前，本季投了121局，個人戰績11勝2負，防禦率1.79。

少了克蕭的競逐，今年國聯的賽揚獎，就防禦率（ERA）與相對防禦率（ERA+）的數據分析，芝加哥小熊隊的艾利耶塔（Jake Arrieta）、萊斯特（Jon Lester）與韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）是熱門人選。

而艾利耶塔也是去年國聯賽揚獎得主，目前為止他今年戰績16勝5負，防禦率2.62；萊斯特則是14勝4負，防禦率2.81；韓德瑞克斯12勝7負，防禦率2.19。1050827

(中央社)