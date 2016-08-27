德州遊騎兵投手 酒駕被捕

德州遊騎兵隊中繼投手傑福瑞斯今天清晨因酒駕在達拉斯被警察逮捕，被關押在路史特瑞特監獄，隨後交保獲釋。

據「達拉斯晨報」（Dallas Morning News）報導，今天凌晨2時24分許，達拉斯市警方實施例行臨檢，傑福瑞斯（Jeremy Jeffress）因酒醉上路被警方逮個正著。

經過檢測後，警方以違反交通規則將今年28歲的這名遊騎兵投手拘禁，並送往路史特瑞特（Lew Sterrett）監獄，不過他於上午11時交保獲釋。

傑福瑞斯最近1次出賽是在23日，遊騎兵客場戰辛辛那提紅人隊，傑福瑞斯第7局登板中繼，投1局掉1分，沒有三振，這場比賽遊騎兵最後以0比3落敗。

球團下午把傑福瑞斯列入受限名單（restricted list），但不是禁賽，遊騎兵今天對戰克里夫蘭印地安人隊，他只能坐在家裡看電視轉播。若他不出事，報導說，明天的比賽他應該有登板的機會，如今看來還得再等等。

7月31日，傑福瑞斯被密爾瓦基釀酒人隊交易至遊騎兵，交易前本季他在密爾瓦基的個人戰績是2勝2負，投了44.2局防禦率2.22。交易至遊騎兵後投了9局沒有勝負，防禦率4.00。

總計傑福瑞斯本季以來共三振41人次，四壞保送16個，被安打52支，被擊出全壘打2支。1050827

(中央社)