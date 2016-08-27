清寒女大生被詐騙致死 警迅速逮捕4名嫌犯

山東清寒女大生被詐騙光一家存半年才省下的大學學費，原本身體健康的她，報案後心臟驟停離世，網友看她用的手機表示這女孩真的很省吃儉用。(微博)

日前，山東臨沂家境清寒的18歲大學新生徐玉玉，因被詐騙電話騙走9900元人民幣學費，報案回家途中心臟驟停最終急救無效去世。《山東公安》微博昨晚公布，專案組已在26日晚逮捕4名主要嫌犯熊超、鄭金鋒、陳福地、黃進春。

即將成為大學生的18歲山東臨沂女孩徐玉玉，19日接到一通詐騙電話，他們一家人省吃儉用大半年才湊出來的大學費用9900元人民幣(約49500台幣)被騙光。徐玉玉傷心欲絕，在報案回家途中突然暈厥，最終心臟驟停搶救無效，不幸於21日離世。

8月19日，臨沂河東區湯頭街道塔橋村的女大學生小芹(化名)，也被騙子騙去學費6800元人民幣，女孩悲憤交加，意欲退學。

8月24日，上海華東師範大學大二學生小文(化名)訂機票後收到詐騙短信，對方自稱航空公司客服，以小文的航班被取消，在ATM機上辦改簽可獲得補償為由，誘導小文按照提示操作。結果，小文全年學雜費6100元人民幣被轉走。目前，警方已立案調查。

令人悲痛的是，家住臨沂的山東理工大學生小劉也遇到了電信詐騙。就在22號夜間，承受不住壓力的小劉也不幸離開了人世。

連續發生大學生被電信詐騙案，輿論譁然。尤其是徐玉玉案，在網路引發高度關注。警方積極偵辦。

《山東公安》昨公布，山東省公安廳高度重視，專案組分赴福建、安徽、江西、貴州、廣東多地，截至8月26日晚，主要犯罪嫌疑人熊超（男，19歲，重慶豐都人）、鄭金鋒（男，29歲，福建永春人）、陳福地（男，29歲，福建安溪人）、黃進春（男，35歲，福建安溪人）4人被抓獲。

網友留言「再次證明了只有我黨不想幹的事兒，沒有我黨幹不了的事兒！」、「死人了才重視，一貫的作風。無語了。」、「什麼破案難度大，這才幾天就迅速破案了，要不是人死了你們管嗎」、「關鍵現在犯罪成本太低！抓到罪犯，讓罪犯終生不敢再犯，看看誰敢輕易去碰法律！」、「最重要的是要順藤摸瓜，查到資訊是如何被洩露甚至是販賣的。千萬不要就此收手啊」、「此案另外一大毒瘤是學校內部洩漏學生個人資訊的人」、「原來騙子不是抓不到，而是想不想抓而已。」

(中時電子報)