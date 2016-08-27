木村拓哉遭批害SMAP解散 妻也遭殃

5人組偶像天團SMAP將於12月31日解散，多家日媒報導，成員之一的木村拓哉遭指為「背叛者」，害得SMAP解散，連他歌星妻子工藤靜香也被指責是操控木村的幕後黑手。

成軍28年8個月、日本演藝圈史上最強天團SMAP的5名成員為隊長43歲的中居正廣、43歲的木村拓哉、42歲的稻垣吾郎、42歲的草?剛、39歲的香取慎吾。8月中旬，SMAP所屬經紀公司傑尼斯事務所宣布，SMAP將於今年12月31日解散。

木村22日從夏威夷度假返回成田機場時接受媒體採訪，這是1月SMAP鬧解散風波後，首位SMAP成員受訪。

從SMAP想脫離傑尼斯獨立的風波中，木村一貫主張SMAP應整團留在傑尼斯，但卻被誤解成「背叛者」，他有些懊惱。

日媒報導說，有人認為都是因為木村在緊要關頭突然變卦，不與其他成員離開傑尼斯事務所，結果導致SMAP解散。主要是因為木村的老婆、歌星工藤靜香說服木村，應為家人、為未來著想，留在傑尼斯事務所，結果木村被誤解成「背叛者」、工藤被說成是「幕後黑手」。

日本「週刊文春」（簡稱文春）8月25日這一期報導，每年9月SMAP與傑尼斯的契約要換約，在那3個月前要知道成員的意向，去年6月之前，SMAP的前女經紀人飯島三智就曾向周邊人士透露，想辭去傑尼斯的工作，帶SMAP出走。

文春報導，SMAP成員的友人透露，原本木村也打算與飯島一同從傑尼斯出走，如果木村不同意出走，飯島不會想到要獨立，但去年夏天，木村態度起了變化，對SMAP其他成員的態度曖昧。

文春引述熟知內情的人士的訊息報導，工藤力勸老公木村說：「如果不順利，怎麼辦」、「要為家人著想，別離開傑尼斯事務所」。甚至工藤還打電話向飯島抗議說：「我老公的人生如果改變了，妳要怎麼負責！」

報導說，去年10月，飯島向傑尼斯事務所表達辭意，同時飯島對友人說：「木村不追隨」。這代表SMAP出走的計畫被木村破了局。

1月SMAP鬧分裂的風波平息之後，5月SMAP成員香取慎吾與草?剛對傑尼斯的人坦言：早在15年前SMAP感情就有裂痕。西元2000年12月，木村閃電結婚，當時最反對的就是飯島。工藤知道後，為爭取傑尼斯事務所副社長瑪麗喜多川的支持，頻頻對瑪麗獻殷勤，後來兩人私交密切，木村婚後，與飯島、其他成員漸有隔閡。

8月23日，原本與老公木村及家人一同在夏威夷度暑假的工藤返日時，被媒體問到有關SMAP要解散，木村被當成「壞蛋」一事時，答說：「我認為事情和大家所想像的不一樣……」。她說，工作上的事，她不插嘴、不清楚。

有SMAP歌迷認為，工藤是害SMAP解散的元凶，有歌迷要工藤「保持沉默就好」、「少插嘴」等。

26日深夜，木村於在他主持的TOKYO FM廣播節目「木村拓哉的What's up SMAP！」（每週五晚上11時）上讀聽眾來信，也說出了自己的心意。

這集內容是木村22日從夏威夷返日後錄製的。他唸出聽眾（歌迷）對SMAP要解散，感到很惋惜的心聲。有有歌迷鼓勵說：「別再道歉了」、「請堅強」，歌迷希望他主持的節目能繼續下去。也有歌迷反映說：「為何要解散的重要時刻，不立刻返國，如果覺得很遺憾，應立刻返國、力阻解散才對」。

還有歌迷表示，無法接受SMAP半吊子的解散方式，應辦最後的演唱會，還是在電視節目SMAP×SMAP辦一場LIVE或在SHUFFLE BISTRO節目、年底的音樂祭、紅白歌唱大賽，至少辦1場，要給歌迷一個交代。

木村唸出這些歌迷的來信，雖沒一一回應，但他說：「我感受到大家的心意，我希望能邁向自己該前進的道路」。之後，木村播放了一曲代表他心情寫照的SMAP歌曲「謝謝」。1050827

(中央社)