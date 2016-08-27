穿梭時空3萬年 八仙洞還給老祖宗

3萬年前的神祕踏浪人系列1趕在農曆7月，鬼門開前，台東縣政府將八仙洞第1洞靈岩洞巨大佛像拆除，還給3萬年前老祖宗；不過，也有人遺憾，遺址沒有和現在文化共存。

8月9日，台東縣政府在八仙洞和長濱鄉公墓連續舉辦3天法會，將13個骨灰罈含17個神主牌位，放進公墓；另外，23座神主牌火化。

「怎麼不見了」，最近到八仙洞的陸客團，看不到他們印象中的八仙洞景觀。八仙洞最大的靈岩洞裡面的靈巖寺已經完成拆除，不再播放誦經聲，巨大的佛像移往花蓮，安放的骨灰罈也移走，「恢復到3萬年前老祖宗居住的樣子」。

台東東海岸知名景點「八仙洞」，民國57年宋文薰教授台大考古隊挖掘，不但找到新石器時代的文化層，洞穴底層還發現豐富舊石器時代的先陶文化。中研院臧振華博士率領團隊，更進一步確認，八仙洞遺址距今超過2萬年，甚至接近3萬5000年。

不過，八仙洞主要洞穴第1洞靈岩洞和第3洞觀音洞，早期變成寺廟，鋪上水泥，台東縣政府為了拯救遺址，30幾年前開始和廟方溝通，提起刑事訴訟敗訴，幾年前改提歸還土地的民事訴訟。

台東地方法院去年9月判決台東縣政府勝訴，廟方必須在半年後歸還靈岩洞和觀音洞。廟方放棄上訴，台東縣政府最近開始強制拆除。

廟方代理人黃姓廟公，看著怪手進入洞內拆除，難過的說，民國69年師父就住在洞內靈修，如果不是師父長期保護這幾個洞，這些遺址早就遭破壞了。

台東臉書社團「鯉魚山城鄉文化會社」也發文感慨「八仙洞遺址上的文化記憶將在開發中消失」。文章說，這些神龕廟宇早在日治時期就有，和地方有深厚關係，卻被政府的遺址文化園區開發過程中，被強制趕出門了。東海岸在地文化資產又一項默默瀕臨滅絕。

文章認為，遺址保存和地方文化從來不衝突，甚至是互利共生，這在聯合國世界遺產中可以看到大量的實例。衝突的是缺乏地方連結的考古發掘計畫，以及打著園區保存搞開發的政府規劃。1050827

(中央社)