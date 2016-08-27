NBA》回顧總裁初體驗 禪師傑克生最後悔沒簽他

沒能找來塞爾提克克勞德（右），讓禪師傑克生相當遺憾。（美聯社資料照）

「禪師」傑克生(Phil Jackson)擔綱總教練時期，率隊豪奪11枚冠軍戒指，運籌帷幄能力有目共睹，不過自2014年起任職尼克總裁，卻難一手將尼克拉出泥淖。回顧過去2年，他自認有不少錯誤的決策，其中最遺憾的，就是沒能延攬塞爾提克前鋒克勞德(Jae Crowder)。

傑克生2014年上任尼克總裁，不斷試圖將球隊改造成一支爭冠勁旅，包括第一年找來熟悉「三角戰術」的子弟兵費雪(Derek Fisher)掌兵符、爆冷選進現被稱為「波神」的波爾金吉斯，無奈戰績仍持續低迷，今年季後從公牛迎來「飆風玫瑰」羅斯及諾亞，與「甜瓜」安森尼、波爾金吉斯組成四巨頭，由前太陽教頭何納塞克(Jeff Hornacek)領軍，盼球隊能有新氣象。

比起當總教練時的風光，傑克生的總裁初體驗，至今看來並不是太順利，他自己也坦言犯下不少錯誤，包括送走中鋒錢德勒、後衛費爾頓等，但最大錯誤是未能將克勞德納入陣中，「跟塞爾提克協商時，克勞德是選項之一，但我認為他如果擔任安森尼的替補，會沒辦法讓他盡情發揮，做為替代方案，我選進厄利(Cleanthony Early)，但厄利過去兩季經常缺陣，現在想想，我該找來克勞德。」

而從數據上來看，克勞德去年第6個球季回鍋塞爾提克，73場先發出賽，場均14.2分、1.8助攻、1.7抄截、命中率4成43，皆為生涯最佳成績，反觀厄利只打17場球，成績是難堪的場均1.8分、1.5籃板，還傳在夜店被槍擊，也難怪沒能找來克勞德，會讓傑克生後悔莫及了。

(中時電子報)