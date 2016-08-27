Uber猛燒錢 上半年虧損380億元

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儘管Uber業務範圍不斷擴大、橫跨全球逾60國，營收數據也有成長，但知情人士指，Uber仍處入不敷出階段，今年上半年虧損達12億7000萬美元（約新台幣380億元）。

Uber並非股票上市公司，無須公開財報，但每季會向投資者說明營運狀況。彭博（Bloomberg）今天引述消息來源報導，Uber今年第一季虧損5億2000萬美元，第二季虧損7億5000萬美元， 總計上半年虧損金額近13億美元。

Uber有許多知名股東，包括中國最大搜尋引擎百度、也是Uber的投資人，其他還有Google與微軟（Microsoft）。市場估計，Uber市值達620億美元。

不過，在Uber大舉投資、布局全球市場的情況下，消息人士說，Uber今年上半年虧損，主因就是為吸引乘客與司機而發放的優惠補貼，尤其是在中國大陸市場的投資。

Uber已將優步中國（Uber China）賣給原本在當地的最大競爭對手滴滴出行，消息人士指出，在中國市場燒錢的情況應算結束，但Uber仍會繼續灑錢，尤其是在美國本土迎戰對手Lyft的競爭。

報導說，Uber虧損的最大原因是補貼司機的投資，不過，看好Uber發展的投資人仍大有人在。今年6月，Uber就從沙烏地阿拉伯的公共投資基金（Public Investment Fund）募得35億美元。

「紐約時報」當時報導，這是剛起步的私營科技企業中、獲得單筆最大金額的投資。

紐約大學商學院教授達莫達蘭（Aswath Damodaran）表示，能在這麼短時間、虧損這麼多錢的科技公司並不常見，但能像Uber一樣、募得如此龐大資金的私人企業，也前所未有。

報導提到，Uber的營收正快速成長，今年第一季為9億6000萬美元，第二季則為11億美元，只不過，虧損也隨著營收成長而增加。

Uber去年虧損達20億美元，7年來累計虧損已逾40億美元。1050827

(中央社)