最古老史前遺址 八仙洞穿越時空3萬年

我要評比

3萬年前的神祕踏浪人系列2距今3萬年左右、國定遺址八仙洞，因法令不周延淪為廟宇和納骨塔，演變成遺址和現代文化的衝突。

台東縣長濱鄉三間村面海的集塊岩峭壁上，數十個海蝕洞穴，是東海岸著名的八仙洞景點。

日治時代的考古學者就對八仙洞遺址充滿興趣，民國57年宋文薰教授帶台大考古隊挖掘，不但找到新石器時代文化層，洞穴底層還有豐富的舊石器時代先陶文化。

根據考古學者宋文薰、連照美、黃士強3位教授的研究報告，八仙洞遺址是台灣地區第1個發現的舊石器時代遺址，經碳14測定，至少距今5000年至1萬5000年左右，是台灣最古老的史前遺址。

推測住在八仙洞穴的史前人類，依靠大自然提供的資源維生，採集野菜、狩獵、捕魚，聚落小甚至是遊居狀態。

8年前中研院臧振華博士率領的團隊，更進一步確認，八仙洞遺址距今超過2萬年至3萬5000年，且證明了台灣人類在舊石器時代已經和火有密切關係。

除了這2項重大發現外，調查團隊又找到7處新洞穴，八仙洞遺址由原來的17個洞，增至24個洞。

民國77年內政部指定為一級古蹟，94年新修文化資產保存法後，於95年5月由行政院文化建設委員會 (現文化部)指定為國定遺址，這幾年台東縣政府更定位為「國際遺址」。

不過，這個「台灣人類的發源地」，如潮音洞、海雷洞、乾元洞以及崑崙洞，早期淪為修行者的道場，接著擴建為廟宇，有的甚至經營起納骨塔。

過去八仙洞屬於一級文化遺址由內政部管理，內政部則委由台東縣政府管理，民國77年東部海岸風景區管理處成立後，劃入風景區範圍，目前又是長濱鄉公所的都市計畫區內，管理上出現了多頭馬車。

台東縣政府和東管處曾經對八仙洞修行者提出竊佔告訴，不過，因超過法律追訴期而敗訴。長濱鄉公所雖然希望以重新劃定都市計畫區方式，讓廟宇遷建，不過補償金的問題始終談不攏。

民國96年，台東地檢署主任檢察官薛樂儀改以贓物罪將八仙洞修行者提起公訴，台東地方法院判處有期徒刑4至6個月，只不過，這個刑事判處，也不能作為民事上要求歸還八仙洞的依據。

最後台東縣政府委託律師提出「佔用歸還」的民事訴訟，台東地方法院判決台東縣政府勝訴，日前已經完成最具代表性的靈岩洞拆除，還給3萬年前的老祖宗；不過也有人感慨，為何不讓遺址和現代文化並存？1050827

(中央社)