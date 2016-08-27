美擴大防疫 血庫需檢測茲卡病毒

我要評比

美國衛生單位為防茲卡病毒疫情擴散，今天要求全美的捐血單位需檢驗捐贈血液有無感染會導致新生兒病變的茲卡病毒。

法新社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）生物製劑評估與研究中心（CBER）主任馬克斯（Peter Marks）說：「關於茲卡病毒的傳播程度與性質，目前仍有許多不確定之處。」

他表示，當前要求全美供血單位檢驗捐贈血液，有助確保需輸血者能得到安全的血液。

FDA這項作法修改了早先2月的規定。FDA今年2月原本僅規定「茲卡病毒活躍傳播地區」的捐血單位，要檢測捐血。

FDA表示，如今證據顯示，因性行為導致染上茲卡病毒者，身上不會出現症狀，因此這項嚴格的檢驗措施必須擴大至全美。

據美國疾病暨管制中心（CDC）指出，美國目前已有超過2500名茲卡確診病例，另有超過9000名確診病例是在像波多黎各這種美國屬地。

馬克斯告訴記者，佛羅里達近期就驗出一袋捐贈血液含有茲卡病毒而即時截獲。

茲卡病毒主要是由埃及斑蚊傳播，但也能透過性行為傳播，美國相關單位已發布首例；該例是1名感染茲卡病毒但由於無症狀而不自知的男子，透過未經保護措施的性行為，將病毒傳染給女性伴侶。有4/5的人感染茲卡病毒後不會出現發燒、出疹、關節疼痛與紅眼等症狀。1050827

(中央社)