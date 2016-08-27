神秘踏浪人 八仙洞祖先來自何方

3萬年前的神祕踏浪人系列3八仙洞是台灣目前發現最古老的遺址，距今3萬年前，這群神秘的踏浪人，來自何方？

早在日治時代的考古學者就對八仙洞遺址充滿興趣，民國57年至58年間，已故台灣大學宋文薰教授接手考古，找到碳素樣本，測得年代在距今1萬5000年，另外又在潮音洞取的4個樣本，測得年代是5000年前後。

因此，八仙洞遺址一直被界定在5000年至1萬5000年之間的台灣舊石器時代。當時人類以採集野菜、狩獵、捕魚維生，聚落小甚至是遊居狀態。

後來中研院臧振華博士率領的團隊，更進一步確認，八仙洞遺址距今3萬年，且證明了台灣人類在舊石器時代已經和火有密切關係。

在歷次的考古中，八仙洞出土的文物僅有石器、獸骨器、獸骨、木炭。讓考古界疑惑的是找不到明顯的文化層和遺骸，因此這群神秘的「八仙洞人」究竟來自何方？至今考古界不敢下定論。

當時以宋文薰為主的主流考古學者提出，八仙洞的舊石器時代人類，是在冰河時期從大陸華南遷徙而來；後來在澎湖海溝發現長毛象遺骸，為唯一可以連結的考古佐證資料。

不過，民國53年到台東傳教的瑞士籍艾格理神父，他是人類學學者，對考古也相當投入，他在民國60年左右發表「八仙洞人類」不是來自大陸，而是和東南亞有關。

艾格理的論文發表，觸怒台灣當局，被驅逐出境。前台東公東高工校長黃清泰說，艾格理相當「白目」，在當時宣布退出聯合國，國家風雨飄搖，國際地位緊張之際，神父發表這樣的論文，對民族自信心打擊很大，因此被驅逐。

黃清泰說，根據艾格理神父的考古，東海岸、卑南、長濱等史前人類，和大陸沒關係，應該屬於南島語系的民族。

黃清泰說，艾格理被拘留時，他趕緊找當時的台東縣長黃鏡峰幫忙，黃鏡峰和高層關係很好，出面說情，加上艾格理對台東的貢獻，才因此讓他繼續留在台灣。

艾格理雖然被放出來，但他所有的考古文物被沒收。他直到民國81年回到瑞士前，絕口不再談考古。

目前的考古證據而言，尚不能確定八仙洞舊石器時代文化是哪一種族群的人類所留下的，這群神秘的踏浪人究竟來自何方，有待更多的考古證據。1050827

(中央社)