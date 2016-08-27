黃明志大馬獲釋嗆2老外 護玖壹壹「針對我就好」

黃明志昨獲釋，他在臉書發表10點聲明。（圖／本報系資料照片）

大馬歌手黃明志與玖壹壹合唱的歌曲《Oh My God》，因涉及宗教議題引發討論，甚至有2外國部落客出面指責該影片不恰當。而黃明志在返回大馬時也遭警方拘留，不過昨他人已獲釋，更在臉書發表10點聲明，不僅嗆2個老外，更護玖壹壹，希望外界有任何針對，都對著他一人而來就好。

黃明志《Oh My God》其實是替電影《大顯神威》所做的片尾曲，他強調歌曲都是由他製作、寫詞，就連MV策畫也是他，強調玖壹壹只是負責幫忙演唱與演出，「如果要追究責任，請針對我一個人就可以了，謝謝。」

由於原先MV中的角色都是要提倡宗教和諧，黃明志也稱裡頭出現的人物也非宗教領袖，頂多就是代表角色，並說MV中的道具都是娛樂效果，對於有2位外國部落客拍了一段影片，指責MV內容不洽當一事，黃明志就直言嗆「請有心人士不要再自以為是在那邊長篇大論。恐怖分子沒你想的那麼有空。尤其那兩個老外拍的視頻更不用理會，那都只是他們兩個人的看法而已，不能代表他國家。想紅的人我見多了，不要忘了YOUTUBE剛發明林北就開始玩了，不要在那邊跟我裝傻。」

至於這回這支MV會鬧出風波，黃明志也認為此次最嚴重的元素在於「輿論」與「誤解」，而非事件本身。更稱在馬來西亞，各個宗教的人口多數認為MV沒有太大問題，就連回教徒也是褒貶參半，並不是外界認為的「大部分」。

不過黃明志為何會遭逮捕？他也說這是因為「極小數的極端宗教分子一起去報案還燒照片，加上極端主義媒體配合炒作才會引起那麼大的迴響」，警方不得已採取行動，但這次的教訓，他說頂多就是個罰款幾千元的小案件，「我根本沒有被提控，只是扣押調查而已。」

除此之外，黃明志也希望MV中所出現的回教堂管理員出面說明，認為當時他是經過合法申請，最後卻變成爭議點，他忍不住爆粗「不要拍的時候你情我願，出事了就把問題丟給我一個人。李良的。」

最後，黃明志也希望外界多給玖壹壹鼓勵，認為他們是台灣網路奇蹟，「不要被那幾個無知老外說幾句話就恐慌，被我的新聞事件弄一弄就害怕」，強調雙方合作很愉快。

(中時電子報)