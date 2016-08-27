杜絕酒駕 加州法官出奇招

特派員看世界專欄加州積極杜絕酒後駕車，在加州酒駕累犯罰款可達1萬8000美元並處有期徒刑16個月，當地法官另有奇招，訓令累犯者清理屍體，嚴厲告誡勿以身試法。

加州界定酒駕分21歲以上駕駛人的血液酒精濃度超過0.08%，營業用車與先前的罰則還沒了結又再犯的駕駛人，血液酒精濃度超過0.04%，以及21歲以下駕駛人血液酒精濃度0.01%。0.08%大約是3杯啤酒的量。

21歲以上的駕駛人若是酒駕初犯，駕照吊銷至少4個月以上，可處6個月有期徒刑，罰款3600美元（約合新台幣10萬元），上課3個月，緩刑3至5年。

若是再犯，則吊銷駕照2年，有期徒刑1年，罰款4000美元，上課18個月或30個月不等，緩刑3至5年，若是3犯，則吊銷駕照3年，有期徒刑1年或16個月，罰款1萬8000美元，上課30個月，緩刑3至5年。

至於4犯，吊銷駕照4年，也可能永久吊銷，有期徒刑16個月，罰款1萬8000美元，上課30個月，緩刑3至5年，並以重罪論處。

此外，初犯與再犯者，可視情況裁定是否要在駕駛人車上安裝「引擎連動鎖裝置」（Ignition InterlockDevice , IID），一旦駕駛人酒精濃度超過標準，車輛無法發動，至於3犯以上者，必須強迫安裝IID。

21歲以下的駕駛人若違反酒駕規定，加州則是以零容忍（Zero Tolerance）論處，除了以上的罰則，駕照吊銷1年。

至於營業用車駕駛人違規，初犯吊銷駕照1年，再犯則吊銷10年以上或永久吊銷，當然還包括以上罰則，以及喪失營業資格。

這些罰則層次分明，包括1年以上有期徒刑，甚至罰款高達新台幣57萬元。根據加州警方統計，2013年加州有867人因酒駕致死，重傷者超過2萬3000人，全美因酒駕肇事致死者更超過1萬人。

網站madd記錄著篇篇因酒駕肇事喪命的血淚故事，像是阿蕾韓達（Alejandra），2014年耶誕節假期前夕，因丈夫酒後開車載著她，以致家人再也等不到與她歡度佳節。

托瓦內特（Janakae Toinette）出事的時候正好芳齡20，那晚同學喝酒不開車，她好心載著同窗回學校途中，迎面來了醉迷茫的駕駛人，因而托瓦內特的母親在闔家團圓的感恩節前夕，淚眼模糊看著女兒入土為安。

狄維特（Cody DeWitt）是個活力十足的小夥子，酷愛戶外活動如釣魚等，2011年的平安夜，酒精助興後狂歡，下場就是他和朋友開車撞上大樹車毀人亡。

之後每年11月10日凌晨5時04分，他的媽媽總是不忘準備好布朗尼蛋糕與蠟燭，憑弔她20餘年前在產房第1眼看見狄維特的那個瞬間。

太多血淚的教訓在madd網頁蔓延，除了嘆息，無言以對。在南加州執業的華裔律師鄧洪，進出法院看慣了酒駕肇事的生離死別，並說加州法官甚至當庭訓令酒駕累犯去殯儀館替往生者洗屍體，就是要讓他們看了會怕。

不過對於口袋深的酒駕者，就算是罰款新台幣57萬，大概也不痛不癢，但是洗屍體的霹靂手段，聽當地同業提起還算有效。

同業說，有個華裔酒駕又超速被抓，付了罰款加上長達半年的道安再教育課程，以及律師的協助總算躲過蹲苦牢，連連搖頭下次再也不敢，因為累犯就要去洗屍體，「太可怕，晚上怎麼睡得著？」

即使讓酒駕累犯晚上睡不著，加州法官也要保障合法民眾都能平安回家，畢竟酒駕在路上趴趴走，就像莽漢拿著武器橫衝直撞，誰也承受不起。1050827

(中央社)