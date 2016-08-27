希拉蕊募款活動 9月7日登台 2016年08月27日 09:44 中時電子報 郭匡超/綜合報導 小字型 中字型 大字型 點閱964 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 美國民主黨總統候選人希拉蕊的競選團隊積極募款，9月7日將在台北舉辦一場討論會並進行募款活動。不過，這場募款活動僅限美國公民或綠卡持有者才可參加。希拉蕊的官方競選網站公布在台灣這場募款活動，最低門票價格100美元；若討論會後參與私人晚宴，票價則是1500美元；最高價的定額捐款則為2700美元，除私人晚宴外，還將受邀加入希拉蕊這場活動的亞太區主辦委員會。(中時電子報) 關鍵字：募款、活動、希拉蕊、募款活動、美元 點閱964 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 上一則：許宗力任司法院長 司改注定失敗？ 相關新聞 希拉蕊電郵「釘住」鮑威爾？ 圖片 未爆彈？FBI再找到希拉蕊14,900文件電郵 圖片 金融業掀夏日捐血潮 結合義賣作公益 文字 民調低迷報稅不明 川普改攻希拉蕊健康 文字 捕獲總統候選人希拉蕊 在大賈家開趴集郵明星？ 圖片 發表意見(0)