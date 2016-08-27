希拉蕊募款活動 9月7日登台

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美國民主黨總統候選人希拉蕊的競選團隊積極募款，9月7日將在台北舉辦一場討論會並進行募款活動。不過，這場募款活動僅限美國公民或綠卡持有者才可參加。

希拉蕊的官方競選網站公布在台灣這場募款活動，最低門票價格100美元；若討論會後參與私人晚宴，票價則是1500美元；最高價的定額捐款則為2700美元，除私人晚宴外，還將受邀加入希拉蕊這場活動的亞太區主辦委員會。

(中時電子報)