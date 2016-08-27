玖壹壹新歌MV惹議 陳沂批不承認無知

玖壹壹新歌MV惹議，陳沂批三位團員無知。（圖／本報系資料照片）

馬來西亞歌手黃明志和玖壹壹合作歌曲《Oh My God》，未料MV內容遭質疑侮辱宗教，讓黃明志遭到大馬警方逮捕，雖然玖壹壹也錄製影片聲明，對此主持人陳沂則直言沒有惡意，只是「無知」罷了。

陳沂看完MV後覺得最爭議的部分，莫過於扮演阿拉的建志手上拿著一把槍，似乎在影射穆斯林就是「恐怖份子」，但並非所有穆斯林都是恐怖份子，都會進行恐怖攻擊，如果因為這舉動讓台灣成為IS攻擊目標，都是先入為主的刻板印象，認定對阿拉不敬就會被穆斯林殘忍報復嗎?她表示多數台灣人對回教穆斯林是陌生的，當看到網路上很多譴責玖壹壹的聲音時，她深感疑惑怎麼突然大家對回教教義都瞭若指掌，人人都化身成回教專家來評論此事，她點名這就是台灣人的通病，總是要假裝很懂去嘲笑別人，進而掩飾自己的無知，才能顯現高人一等的優越感。

陳沂文中不忘指責玖壹壹此次失當行為，她表示事件爆發後，最先做的就是道歉認錯，這是身為年輕人追捧的偶像應該負起的社會責任，未料他們竟出了數個版本聲明稿後，又委屈表示自己是受害者，甚至反嗆兩個外國朋友是想衝youtube人氣，直到被罵翻才肯道歉聲明，但仍強調沒有對宗教不敬，全是照著腳本走，不願承認自己無知，陳沂最後表明幽默和歧視都在一線之間，若觸及到醜化宗教領袖形象，就算再多幽默元素也無法讓人笑出來。

最後她表示相信玖壹壹絕對沒有惡意，純粹就是「無知」罷了，也呼籲他們能出面做最誠懇道歉，更提醒粉絲對於世界上任何宗教、種族、性別都要學會包容與尊重。

(中時電子報)