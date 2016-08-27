陸雙創戰略發功 每分鐘誕生8家公司

－創客風潮來了專題之五十五「我身旁的人幾乎都在創業」，90後趙小維深圳朋友圈具體而微呈現中國大陸現況，「2015年，中國平均每天新登記註冊的企業達到1.2萬戶，平均每分鐘誕生8家公司」。

深圳市可說是中國大陸近年創業風氣最盛的一線城市。在這兒，幾乎每個周末周日都有幾十個人到幾個人聚集的創業、創客社群活動，標榜輔導創業的創客空間「遍地開花」。「創業」成了年輕人間的熱門活題。

●深圳重賞之下必有勇夫

深圳市民眾個性被形容為「低調務實」，為何突然吸引這麼多人投入高風險的創業？深圳市政府祭出的高額財政補貼政策可說是最大的誘因之一。

先來看看深圳市近年來鼓勵創業與創客政策。2015年6月開始，在深圳市成立創客空間，最高可獲得人民幣500萬元（新台幣2500萬元）的資助。深圳市政府目標是3年內新增50個創客空間。

對於創業者本身，深圳市還提供初創企業補貼，正常經營6個月以上的，給予企業5000元初創補貼；屬合夥創辦企業的，每名合夥人給予5000元，合計不超過5萬元（新台幣25萬元）的企業初創補貼。

為吸引優秀創業項目進駐，只要在中央部會所舉辦的國家級創業大賽，或省級部門主辦的省級創業大賽獲得前三名者，在深圳市完成商業登記的，每項目可獲得5萬元至20萬元（約新台幣25萬元至100萬元）的配套資助。

深圳市政府還祭出「創業帶動就業補貼」，招用3人以下，給予每個人2000元補貼；招用3人以上的，每增加1人給予3000元補貼，總額最高不超過3萬元。

除提供創業資助與補貼、創業帶動就業補貼、創業貸款利息補貼之外，深圳市對初創事業租用辦公室或廠房還提供三年的租金補貼，以及創業培訓補貼等。

此外，深圳市對創業孵化基地（台灣稱為創業育成中心）也祭出高額獎補助，資助每個科技企業孵化器總投資額的20%，最高300萬元（新台幣1500萬元）。

不只如此，對於孵化器內創業投資失敗項目，省財政按投資損失額30%予以補償，市財政給予投資損失額20%的補償。對於在孵企業首貸出現壞帳項目，由銀行按貸款本金10%分擔損失，省財政和當地財政信貸風險補償資金分擔50%和40%的損失。

●各地雙創補貼大比拚

深圳市絕非唯一一個對創業祭出如此高額獎補助的城市。事實上，大陸各地為執行雙創政策都祭出相當大幅度的鼓勵與補貼措施。

浙江省科技廳就宣布，對海外高科技人才在杭州創業，經評審後分別給予人民幣100萬元、50萬元的資助，特別專案最高給予500萬元資助。

天津市則祭出「大學生創業送戶口」政策。自從天津2014年取消藍印戶口政策（透過投資可取得藍印戶口，享有與常住居民部分相同就學等福利），外地人才想落戶天津最後一道大戶關閉。天津市為響應雙創政策，2015年祭出，外地大學畢業生在天津創業的，准予落戶，並給予相關政策扶持。

山東省則推出「創新券」政策，科技型小微企業可透過創新券，向大學或科研單位購買研發或設計等創新服務，然後可持創新券到財政部門兌現。「創新券」每年最高可補助50萬元（約新台幣250萬元）。

除了山東省之外，上海市、遼寧省瀋陽市、浙江省等地也都相繼推出「創新券」政策。

除了創業資助與補貼外，大陸多地也都對風險投資機構以及提供貸款的金融機構給予風險補償，包括北京市、上海市」廣東省、江蘇省、浙江省等多地。

●大陸雙創國家戰略

大陸各地政府之所以如火如茶祭出雙創補貼政策，是因為大陸國務院總理李克強2015年3月把推動「大眾創業、萬眾創新」列入「政府工作報告」（施政報告）中，「雙創」自此成為中國大陸創新驅動的國家戰略之一。

陸媒統計，2013年至2015年底，大陸中央部會60多份的雙創政策文件，其中光是以國務院名義推出的就有20多份政策指導綱領，涵蓋財稅、金融、就業等多個領域，若加計各地政府所推出，高達2000多份政策文件。

在從中央到地方的政策鼓勵下，截至今年5月，全大陸各類眾創空間已超過2300家，科技企業孵化器逾2500家。

除了對創業、創客空間的鼓勵補貼外，大陸中央7月啟動400億元（新台幣2000億元）國家新興產業創業投資引導基金參股地方基金。

大陸國家新興產業創業投資引導基金主要投資地方政府出的新興產業創業投資基金，以及行業龍頭企業發起設立並出資的新興產業創業投資基金。

業者估計這大約可帶來十倍槓桿率的投資效益，也就是4000億元（新台幣2兆元）。

●必經的泡沫化

然而，大陸真的需要這麼多眾創空間？真的有這麼多人創業嗎？

陸媒把2015年稱為中國大陸「眾創空間發展的元年」，因為眾創空間遍地開花，然而僅僅一年，2016年，多地眾創空間迎來「倒閉潮」，原因在於過度依賴政府補貼、盈利模式單一等。

另一方面，根據「2016年中國大學生就業報告」顯示，2011年畢業的大學生選擇創業比率1.6%，2015年畢業的大學生創業比率提升至3%。以每年約700萬名大學畢業生推估，2015年約有逾20萬人選擇創業。2012年畢業大學生選擇創業者，3年後的存活率不到一半。

全民創業潮之下，緊接著有可能就是一波倒閉潮。

「這是必經的泡沫，畢竟以往創客位於邊陲的地位。創業、創新、創客應該是一個三角型，底部是龐大的創客族群，最頂端才是少數創業者。我們應該從教育鼓勵創新做起。」大陸知名創客、矽遞科技創辦人潘昊以正面積極角度看待大陸這段迎向創新驅動的轉變歷程。1050827

(中央社)