中國式創客 大陸官方期待新的第一桶金

中國大陸國務院總理李克強（左四）將草根創業者與民間創新力量稱為「中國式創客」，並期待「創業、創新（雙創）」能為大陸經濟創造「新的第一桶金」。圖為他參觀位在深圳的柴火創客空間。（圖：中新社資料照片）中央社 105年8月27日

－創客風潮來了專題之五十六30多年前，在官方改革開放政策下，中國大陸許多先富者淘出了「第一桶金」；數十年物換星移，大陸政府如今大力支持民間創客事業發展，並期待藉此創造出「新的第一桶金」。

在全球形成風潮的創客運動近年來在中國大陸也深受重視。去年（2015年）初，大陸國務院總理李克強邀請來自32個國家的60多名專家座談時就強調，中國政府支持創客事業的發展。

不久後，大陸國務院印發「關於發展眾創空間推進大眾創新創業的指導意見」，部署推進「大眾創業、萬眾創新」工作。這是「創客」一詞去年3月首次寫入大陸政府工作報告（施政報告）後，官方首個針對創客「眾創空間」的政策紅利。

大陸國務院緊接著又在6月印發了「關於大力推進大眾創業萬眾創新若干政策措施的意見」，從30個方面確立了96條政策措施，其中涉及創新體制機制、優化財稅政策等9大領域。這項政策措施意見也成為推動大眾創業、萬眾創新的系統性、普惠性政策文件。

●中國式創客

相對於台灣及其他國家「創客＝自造者（maker）」的定義，創客概念在中國大陸涵蓋在創業、創新「雙創」思維之下。李克強就將草根創業者與民間的創新力量稱為「中國式創客」。

雙創相關政策或措施包括持續推進簡政放權、放管結合、優化服務等改革，以及減免小微企業稅費、建立創投引導基金、推動「互聯網+（網路+）」行動等。

事實上，李克強自從2014年在「世界經濟論壇新領軍者年會（又稱夏季達沃斯論壇）」提出「大眾創業、萬眾創新」以來，「雙創」就成為李克強最關切的經濟發展驅動力。

同樣在夏季達沃斯論壇，李克強今年6月再度提及雙創。

他說，「以創新引領經濟轉型升級，深入實施創新驅動發展戰略，建設創新型國家，發展新經濟，培育新動能，著力推動大眾創業、萬眾創新，推進『網際網路+』行動，集眾智、匯眾力，發展共同經濟和眾創經濟，培育新的經濟增長點。」

對於李克強如此重視創業和創新，大陸國務院網站曾經轉載解讀文章說，中國經濟增速放緩，讓創新、創業的意義更加重大。

簡單地說，在經濟成長由高速邁向中速的「新常態」下，轉型升級是大陸經濟發展不可避免之路，而轉型升級需要創新能力，由依靠資源和低成本勞動力，轉向創新驅動。

在李克強親自操刀下，「雙創」一詞也從此走紅，大陸各大城小鎮地方政府無不掛在嘴邊、興興頭頭大力執行。

大陸國家發展和改革委員會就業與收入分配司司長蒲宇飛表示，中國大陸自1980年代以來經歷了幾次創業熱潮，每一輪創業大潮背後都有兩種力量，一是創業者的力量，一是政府的力量。

陸媒第一財經日報披露，蒲宇飛今年初在這場聚焦「雙創」的論壇中指出，大陸政府這兩年針對「雙創」提出的政策核心都是「降門檻、清障礙、搭平台、聚合力」。在官方「謀勢而動」之下，借助網路和大數據的「雙創」乘勢而起。

例如，受益於門檻降低，大陸工商註冊登記戶數在去年11月達1321.5萬，其中企業389.5萬，平時每天登記註冊1.17萬。

這位官員評價，「這在歷史上是不可想像的。跟歷史比較起來，這說明現在政府提供的政策支撐更精準、更系統、也更有力。」

官方力挺下，當前大陸「雙創」現象風生水起。彭博曾引述倫敦諮詢公司UHY國際一份報告表示，自2010年以來，中國初創企業數量每年以近100%的速度成長，到2014年達161萬家。這一速度幾乎是排在第二的英國的兩倍，也遠遠高於美國。

據官方光明網，透過「雙創」，中國大陸當前平均每天新增市場主體1萬家以上，這股「雙創」能量提升了消費占國內生產毛額（GDP）的比重、帶動了服務業的發展，更加大了高科技產業的增速，「這些變化既有力，又新鮮，它將讓中國經濟時刻處在年輕狀態。」

不過，澎湃勃發之餘，據第一財經，大陸國務院發展研究中心技術經濟研究部副部長馬名杰也點出「雙創」的問題，包括：商業模式創新較多，知識（智慧財產）和技術密集度高的創新相對較少，高成長性的創業項目稀缺。

此外，一些長期存在的體制機制問題尚未獲有效解決；而政府職能轉變是改革的重點也是難點。

大陸官方「雙創」推動者李克強多次走入民間交流，投入的程度讓一些輿論稱他「創客李克強」。在年初會見來自各國的專家時，「創客李克強」透露了他對「雙創」的期許。

●新的第一桶金

李克強說，「30多年前，中國有很多人在改革開放政策激勵下，淘了『第一桶金』。現在我們正激勵大眾創造『新的第一桶金』」。

他去年也曾在每年一次的總理中外記者會中表示，「中國推動『雙創』，就是要讓更多的人富起來，讓更多人的人實現人生價值，『因為大眾創業、萬眾創新，實際上是一個改革。」

李克強指出，「30多年前，正是因為承包制度政策的實施，調動了億萬農民生產和經濟的積極性，也因為允許人口流動，億萬農民進城，創造了中國經濟的奇蹟。」

30多年來，中國大陸經歷了數次創業熱潮，李克強所提的是發生在1980年代的第一次創業潮，主要是農民在吃不飽、穿不暖的生存壓力下，不得不去跑市場、辦企業的創業潮。

第二次創業潮發生於1990年代初，在官方改革開放大旗下「十億人民九億商」，市場化經濟開始上路。第三次創業潮與資訊科技聯結，始於1990年代末期。

大陸歷次創業大潮背後都有創業者和政府的力量，當前「雙創」風潮也同樣如此。這股創新、創業潮流能否在未年幾年大陸經濟轉型關鍵期發揮作用，創造出李克強期待的「新的第一桶金」？

●雙創六增長

大陸國家發改委前兩天在北京的一場雙創發展形勢記者會中公布，大陸雙創今年上半年呈現「六增長」趨勢，整體來說，中國大陸正處於創業創新的黃金期。

這「六增長」包括：新增市場主體快速增長、初創企業用工需求迅猛增長、大型企業雙創支撐平台大幅增長、技術市場交易明顯增長、戰略性新興產業持續增長、新三板掛牌企業翻番增長（成長）。

其中一些數字讓官方看好雙創是壯大新經濟的重要動力。

例如；上半年大陸全國新登記企業262萬戶，年增28.6%，平均每天新設立企業1.4萬戶；而初創企業網上提供的就業機會達146萬個，其中6月份為23萬個，「可以看到用工數量迅猛增長」。

另一方面，上半年大陸國內專利申請144.5萬件，年增37.8%；技術合同成交金額人民幣3373億元，年增11.6%。

在戰略性新興產業方面，上半年主營業務收入年增11.6%；利潤總額年增18.9%

而新三板掛牌企業「翻番增長」。上半年新三板掛牌企業2559家，分別是前年同期的2.4倍和5.7倍，為更多創業投資及時退出提供了管道。

大陸發改委官員並指出，規模在400億元以上的新興產業創業投資引導基金最近將正式投入運作，這對大陸創業投資下一步發展非常有利。1050827

(中央社)