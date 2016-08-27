向下紮根 陸幼兒園到大學創新教育正熱

－創客風潮來了專題之五十七跟上國際間創客風潮，中國大陸政策鼓勵創新往教育扎根，不僅所有大學都要開設創新創業教育課程，部分中學看到新趨勢，尋求企業合作設創新空間，甚至幼兒玩具也走創客風。

這兩年在大陸各城市，企業對於創新的熱潮是「一浪高過一浪」，創客咖啡、創客園區如雨後春筍般新生。

鼓勵創新、創業，大陸教育部已提出，從2016年起所有高校（大學）都要設置創新創業教育課程，對全體學生開發開設創新創業教育必修課和選修課，納入學分管理。

雖然在中學，比起升學成績，創新教育還不是最受關注的議題，但部分看到創客新趨勢的校長已先一步投入經費，將創客、創新教育的硬體設備引入校園。

走一趟在杭州舉辦的浙江省教育裝備展，與創新教育有關的設備明顯成為今年展出重點，3D列印、機器人和無人機攤位總是人氣滿滿。其中，應用範圍廣，機械科系、設計科系都用得上的3D列印機，一場又一場的教師講座，可以看到學校的需求。

贊助多校創新空間的大陸創業板上市公司先臨三維科技副總經理倪彩霞接受中央社記者訪問時表示，3D列印是技術革命和社會革命，因為它賦予每個人製造產品的能力，讓製造和設計更簡單。

倪彩霞說，以前要製作想像中的物件先要找工廠代工、開模，要等很久。現在只要用3D列印，就可以隨心所欲地設計，無拘無束地製造，讓每個人更有創意，更能獨立做想要做的東西。

倪彩霞指出，社會革命就離不開青年和少年，因此在大學、中學、小學有不同的贊助。從教育開始讓他們了解這是未來必須的技術。

浙江大學附屬中學（浙大附中）是浙江省一級重點中學。參與編寫浙江省創新教育教師手冊的浙江大學附屬中學老師施永忠對中央社記者表示，學校資源不足，而且學生要考大學，在這種情況下要培養創新，就要與社會力量合作。邀企業到學校上課，激發學生創新意識，在接觸社會當中打開思路。

施永忠說，大陸政策鼓勵創新，每年舉辦中學生的創新大獎賽，這對學校有激勵、引導作用，浙大附中就已經將創新列為必選的選修課。

不僅以菁英教育為主的名校浙大附中與企業合作開發創客空間，浙江頗具知名度的私立技職學校─浙江省嘉興市秀水中等專業學校（高職）對於創新教育也非常積極。

秀水中專院長江瓏表示，老院長早在3年前到國外參觀，看到趨勢，就想引進3D列印機教學。正好先臨三維想做教學基地，雙方一拍即合，「他們提供技術，我們提供教學平台」，讓學生對3D列印了解、感興趣。

江瓏說，經過一年，這個目的達到了。現在要再應用到各領域，例如機械、汽車修理、模具等科系。例如，進口汽車的零件進口要2至3個月，對使用人影響很大，最快的方法就是運用3D列印，根據破損的部分設計製作零件，可以很快修復。

江瓏說，職校引進創新教育不是要鼓勵學生發明，而是應用。未來是機器人、3D列印的時代，學校要先教學生如何操作、如何應用，為今後走入社會或自主創業打下基礎。

這股創新教育的氛圍甚至悄悄改變大陸的教學玩具。業者孫干表示，以前幼兒園的學前玩具只是一張紙、一幅畫，為了做玩具而做玩具。現在會做成牆面的積木，木質玩具的重量、形狀可訓練小朋友的大腦邏輯思維。

業者還引進創意木工坊，讓小小朋友也能當小小木匠，按照自己的想像，動手裁切木頭，自己做玩具，當小小創客。

小朋友當創客？！會不會想太多？

不過，從事創新教育多年的施永忠認為，小學生最適合做創客。他指出，上海平均100位發明家當中，有35位小學畢業，25位初中畢業，高中和大學人數很少。「中小學生的創新能力最強」。1050820

(中央社)