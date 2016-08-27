吳榮泉盼加拿大助台參與ICAO

英文「大紀元時報」（Epoch Times）網路版26日報導，中華民國駐加代表吳榮泉希望加拿大扮演建設性角色，協助並支持台灣參與國際民航組織（ICAO）。

這篇報導是由自由撰稿人Susan Korah撰寫，文章提到，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）即將訪問中國大陸，但一項與中國鄰邦有關的重要議題仍待解決。因為，台灣的新政府已略偏離中國懷抱，今年秋天即將在蒙特婁總部舉行的3年一度ICAO大會，台灣能否參與，仍在未定之天。

報導稱，2013年在中國的祝福下（blessing），台灣曾以「中華台北」名義參與上屆ICAO大會，但今年台灣能否獲中國同意出席仍不明朗，因為自元月民進黨籍總統蔡英文勝選後，兩岸關係略趨冷淡。與前任國民黨籍總統馬英九不同，民進黨一向迴避與強鄰中國過於親近的關係。

報導指出，ICAO揭櫫的目標是「無縫天空」（Seamless Skies）、「不讓任何國家脫隊」（No Country Left Behind），因此，台灣參與ICAO大會至為重要，可確保台灣與各國飛安標準及規範協調一致。

報導引述吳榮泉的談話表示，台灣參與ICAO，是兩大政黨民進黨及國民黨的共識，也是台灣2300萬民眾的期待。民進黨新政府不斷向中國釋出橄欖枝，也致力維繫兩岸和平與和諧現狀，這不僅符合台灣與中國最大利益，也有助於維持區域和平。

吳榮泉強調，台灣在參與ICAO大會此一重要議題上應獲國際社會支持，加拿大身為地主國，最有資格在支持台灣參與上扮演建設性角色。

報導還提到，ICAO秘書長柳芳（來自中國）最近訪問新加坡時也曾強調，亞洲各國之間的合作夥伴關係，對亞太地區快速成長的飛安及效率，至關重要。台灣駐加官員則表示，此夥伴及合作關係不僅對亞洲，也對加拿大及整體國際社會至為重要。

報導最後指出，為了安撫北京，台灣與上一次相同，均以中華台北名義向ICAO申請參與大會，但截至目前為止，中國完全保持緘默（A stony silence from China）。1050827

(中央社)