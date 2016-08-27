蔡英文和李登輝一同出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」研討會 2016年08月27日 10:25 中時 趙雙傑 小字型 中字型 大字型 點閱2746 我要評比 3/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 蔡英文和李登輝一同出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」。（趙雙傑攝） 蔡英文和李登輝一同出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」。（趙雙傑攝） 蔡英文總統今日一早和前總統李登輝一起出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」研討會，回顧台灣近代民主的發展過程。該研討會是由李登輝基金會舉辦，邀請社會各界人士，參加研討會，聆聽演講並提出建言，為台灣民主貢獻心力。(中時) 關鍵字：蔡英文、李登輝、研討會 點閱2746 我要評比 3/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：花蓮市長補選 藍營候選人魏嘉賢偕妻投票 上一則：和年輕人接軌 中市青年議會發聲 相關新聞 執政百日 英派智庫民調 蔡滿意度53％ 林全跌破半 文字 名家觀點－總統豈能自行釋憲 文字 救小英民調 林全揹黑鍋 文字 執政落漆 根源還是九二共識 文字 提九二共識施壓蔡英文？沙海林：大家都明白 文字 發表意見(0)