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蔡英文和李登輝一同出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」研討會

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蔡英文和李登輝一同出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」研討會
蔡英文和李登輝一同出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」。（趙雙傑攝）
蔡英文和李登輝一同出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」研討會
蔡英文和李登輝一同出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」。（趙雙傑攝）

蔡英文總統今日一早和前總統李登輝一起出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」研討會，回顧台灣近代民主的發展過程。

該研討會是由李登輝基金會舉辦，邀請社會各界人士，參加研討會，聆聽演講並提出建言，為台灣民主貢獻心力。

(中時)

關鍵字：蔡英文李登輝研討會
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