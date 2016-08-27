產後身材被嘲笑 凱莉克萊森正面看待

演藝圈女明星的身材經常被嚴格檢視，就連升格為人母後的體型也不例外。面對冷嘲熱諷，包括凱莉克萊森以及艾莉莎米蘭諾等女星，選擇正面回應，獲得好評。

1980年代熱門影集「妙管家」（Who's the Boss）童星出身的女星艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano），2011年以38歲高齡產下兒子，41歲又生了女兒。不過，當時剛生完第一胎的艾莉莎米蘭諾，「媽媽身材」曾被喜劇男星傑莫爾（Jay Mohr）拿來開玩笑，讓影迷為她打抱不平。

2013年12月，傑莫爾在拉斯維加斯出席Nascar活動時表示，「若以身高來論，艾莉莎米蘭諾非常嬌小，但自從生小孩之後，她好像就什麼都不在乎了。」

傑莫爾言論曝光之後，引起艾莉莎米蘭諾影迷群情激憤。幾天之後，這位女星透過推特回應寫道，「很遺憾，你覺得有必要公開地對我展開肥胖羞辱（fat -shaming）。祝福一切都好，願主賜福你。請代我向你美麗的妻子致意。」

傑莫爾後來發表道歉聲明，在個人網站寫道，「看著我的妻子被八卦媒體嘲諷，我完全了解言語可以對人造成多麼深的傷害。對於自己沒能三思而後言，我感到慚愧。」

「美國偶像」（American Idol）歌唱大賽冠軍出身的女歌手凱莉克萊森（Kelly Clarkson），與艾莉莎米蘭諾一樣，生完小孩之後還未能恢復產前的窈窕身材，因此就遭到其他公眾人物連番給予充滿毒舌的品頭論足。

2015年2月底，英國電視節目主持人凱蒂霍普金斯（Katie Hopkins）在推特發文寫道，「天啊，凱莉克萊森發生什麼事了？她是把所有的合音全都吃掉了嗎？幸好我有寬螢幕。」

相隔幾天之後，凱蒂霍普金斯再度發文，仍然針對凱莉克萊森的身材緊咬不放。她寫道，凱莉克萊森生小孩已經是1年前的事，「因此那已經不能算是產後身材，而是吃了紅蘿蔔蛋糕的體重」。

當時寶寶才9個月大的凱莉克萊森，對於身材被凱蒂霍普金斯嘲諷，接受Heat雜誌專訪時表示，心裡其實並沒有介意，「我想是因為她並不認識我的關係。」

凱莉克萊森表示，「我從來不會在意別人的想法，我比較在乎自己是不是過得快樂，有沒有自信，有沒有好的感受，這些才是我會在意的。」

然而，這位女歌手的正面回應，並沒有讓嘲弄聲浪平息。福斯新聞網（FOX）主播克里斯華勒斯（Chris Wallace）2015年4月初接受電台節目訪問，討論時事議題時突然話鋒一轉，拿凱莉克萊森的體重作文章，說道「天啊，她整個人腫脹起來」、「她最好暫時禁食厚底披薩。」

凱莉克萊森後來參加艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）電視脫口秀訪問時坦言，自己因為身材而被人嘲笑，早就已經不是新鮮事，過去13年來都是如此。1050827

(中央社)