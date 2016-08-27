蘋果傳攻視訊分享App 力拚2017年推出

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蘋果（Apple）不讓臉書和Instagram等專美於前，傳出積極布局視訊編輯分享App軟體，力拚2017年推出，要吸引年輕族群歸隊。

彭博（Bloomberg）日前報導，蘋果正在開發自己專屬的社群軟體App，試圖從社群網路的流行趨勢中獲利，目前正在測試支援iPhone和iPad的相關功能。

報導引述知情人士指出，蘋果正在開發可編輯和分享視訊的App軟體，初期規劃將蘋果的行動通訊裝置與專屬視訊App整合在一起，也是一定程度呼應了臉書（Facebook）或Snapchat等社群網路的成就。

報導引述知情人士消息，這款蘋果專屬開發的視訊App軟體，也可讓使用者錄影、編輯、塗鴉、甚至影像濾波處理，然後傳給自己的朋友圈。

報導表示，蘋果的目標是讓視訊App軟體更簡便使用，可用一手就能控制操作視訊App的互動處理功能，包括錄影、編輯和上傳等動作，不到1分鐘就可以輕鬆完成。

蘋果積極布局視訊社群軟體，其主要目的是爭取在Snapchat和Instagram環境下成長年輕一代的認同。

報導指出，蘋果相關視訊App軟體仍在初期研發階段，力拚2017年推出。

蘋果在硬體營收成長趨緩，蘋果執行長庫克（Tim Cook）正把眼光轉移到包括App Store和iCloud雲端儲存等服務事業。蘋果曾在2010年推出與音樂社群網路應用相關的Ping軟體，不過卻沒有獲得很大的成果。

蘋果積極提升影像視訊軟體功能，例如針對iPhone和iPads內建iOS作業環境，已推出最新款iOS 10，其中iOS 10作業環境下的照片整理App，具有深度學習（Deep Learning）和臉部辨識功能，新增記憶Memories功能，可以透過場景、辨識、地點等，整理出相關主題的照片與相簿內容。1050827

(中央社)