日東京應化工業 擴大在台投資

我要評比

日本東京應化工業株式會社（TOK） 表示，看好台灣產業鏈競爭力，在台投資擴大，要展現以台灣為東亞主要生產基地的決心。

東京應化工業指出，分公司台灣東應化於1998年成立，次年1999年以7比3的股權比重，由日本東京應化與長春石油化學合資在新竹成立，目前在台據點已發展到3處，總部設於新竹，苗栗市與銅鑼都設有工廠。

東京應化工業表示，台灣東應化除了在苗栗設廠，2014年在竹科銅鑼園區設立新廠，去年底開始啟用。

東京應化工業指出，竹科銅鑼園區竣工後，可就近提供半導體業所需製品外，更持續深耕半導體及LCD材料專業製造商角色。

苗栗工廠主要生產附屬品，包括顯影劑、剝離劑、稀釋劑。銅鑼廠主要以電子機能材料為生產核心。

此外，台灣東應化也在2013成立製程設備部門，專責提供製程與設備的客製化服務。

在東亞布局部分，東京應化工業表示，現階段台灣、日本、韓國是最重要的三個生產據點。另外，新加坡、上海、常熟也設有據點，其中，在中國大陸的長春應化常熟，是與台灣長春化工合資建立。

東京應化工業指出， 在台灣在地化設廠可提升應變速度，提供客製化服務，強化競爭力，展現以台灣為東亞主要發展基地的決心。

東京應化工業表示，近年來韓國雖然發展也相當積極，但台灣仍具競爭優勢。過去東京應化主要工廠設在日本，近年來相繼在美國、韓國、台灣設立生產基地，主要就是因應晶圓代工廠與封裝大廠的客製化需求。1050827

(中央社)