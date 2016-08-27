解決便秘困擾 「神器」讓這家人成億萬富翁

美國一名男子研發出「蹲凳」，可讓排便更順暢。(取自cnbc網站)

為了解決便秘的困擾，竟讓這家人成為億萬富翁！美國猶他州一名老婦聽從醫生建議，在上廁所時將腳墊高，順利解決便秘困擾，老婦的兒子看中此商機，研發「蹲凳」，使他們一家致富。

據報導，猶他州一名男子艾德華 (Bobby Edwards)的母親長年飽受便秘之苦，直到幾年前接受醫生建議，如廁時在腳下墊東西，讓膝蓋位置提高，而這方法大大改善了他母親便秘的問題。

艾德華表示，先前市面上並沒有出現類似的產品，他認為這可以帶來商機，因此決定研發。他所產出的第一個蹲凳取名為「Squatty Potty」，而他取名的靈感，來自中國傳統的如廁方式，在地面上挖洞，蹲著上廁所。

艾德華說蹲著是人類最自然的上廁所方式，由於大腸都有糾結的地方，這會影響到排便的順暢，雖然坐著上廁所能讓糾結處放鬆，但蹲著卻能更順利的排出糞便。

艾德華一家花了3.5萬美元(約1110萬新台幣)成立網站，販售蹲凳給需要的人。由於最先研發出來的是木製蹲凳，為了降低成本，他們決定將材質改為塑膠，而他們的第一筆大訂單就是中國，一次訂了2000個蹲凳。

艾德華所研發的蹲凳目前一天已經能賣出2000個，去年銷售額更達到1900萬美元(約6億新台幣)，預計今年可創下3000萬美元(約9.5億新台幣)的驚人數字。

(中時電子報)