義強震災區鎮長：再救出生還者唯有奇蹟

隨著部分災情慘重地區的搜救被取消，義大利強震災區尋獲生還者的希望漸趨渺茫。受災嚴重的阿馬特里切鎮鎮長直言，想再從瓦礫堆中找出生還者，只能靠奇蹟了。

目前死亡人數已增至281人。

路透社報導，強震過後3天，救難人員與搜救犬持續於阿馬特里切鎮（Amatrice）搜尋，但沒有在斷垣殘壁中發現生命跡象。阿馬特里切鎮在這次強震中遭夷平。

阿馬特里切鎮長派洛奇（Sergio Pirozzi）告訴記者：「現在只有奇蹟才能將我們的人從瓦礫堆中平安救出，但我們仍持續在挖掘，因為還有很多人失聯。」

在鄰近鄉鎮如特朗托城（Pescara del Tronto），在清點完所有居民人數後，救難人員均已被調離。

義大利計畫27日於鄰近城市阿斯科利皮切諾（Ascoli Piceno），為40名罹難者舉行國葬。當天早上義大利全國將降半旗向死難者致哀。

羅馬的民防單位表示，有388名傷者住進醫院，40人傷勢嚴重。估計有2500人在這場自2009年以來死傷最嚴重的地震中無家可歸。

災區生還者目前暫時安置於被夷平社區旁的藍色帳篷內，雖然政府允諾會災區重建，但有些當地人擔心這是空頭支票。

來自鄰村特里森加（Trisunga）的77歲老人裴楚西（Salvatore Petrucci）說：「我很怕我們的村子和其他類似的村子，會就此消失。許多人一年四季都不住這裡，在冬天，整個城鎮實際上是空的，我們大概是最後一批住在特里森加的人。」

在24日凌晨規模6.2的主震發生後，災區另發生超過1050次餘震，持續對未倒的建物帶來損害，包括1座連結阿馬特里切鎮的橋，已於今天關閉，增加了救援工作的難度。1050827

(中央社)