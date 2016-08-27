一巴掌一巴掌甩 劉樂妍再曝導演「硬上始末」

劉樂妍再曝被導演硬上過程。(圖／翻攝自劉樂妍臉書）

藝人劉樂妍（Fanny）近來到大陸拍戲，卻遇到娛樂圈的「潛規則」，她指控大陸導演石筱磊和製片人田小山要求她陪睡，不從還遭到毆打，27日她再公開被性侵始末，希望不要再有更多人受害，並嗆石筱磊：「你如果沒種寄律師信給我，你他媽就是孫子！」

劉樂妍透露石筱磊的條件一直都是「陪他睡、給他抽成，才可以上他的戲」，但她希望能以給他抽更多成的方式，取代陪睡，而對方也保證不會碰她，僅要她假裝當他的女朋友，把這場戲演好，未料喝完喜酒後，她以為就可以走了，石筱磊說要回房間拿個東西就走，想不到卻突然鎖上門要霸王硬上弓，她死命抵抗，卻被一巴掌一巴掌甩，最後是因為她2天沒洗澡加上流了很多汗，才逃過一劫。

她也透露當初有向陸媒爆料此事，但沒有人願意報導，更讓她心痛失望的是，事情發展至今，沒有演藝圈重量級人物出聲，幫忙說一句話，反而是她遭受許多批評聲浪，讓她難過說：「難道因為我不是處女，我不是15、6歲小女孩，我以前是在夜店上班的，我是自願進演藝圈的，我現在在的地方是『大陸』，所以我的身體就不應該被珍惜嗎？」

最後她向曾非禮過她的另外6名副導演、導演、製片喊話，希望他們能改過自新，否則就要公開更多音檔，並嗆石筱磊：「你如果沒種寄律師信給我，你他媽就是孫子！」

(中時電子報)