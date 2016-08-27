維護玖壹壹 黃明志：究責請針對我一人

我要評比

馬來西亞歌手黃明志MV涉侮辱宗教惹議，獲釋後昨晚在社群網站臉書（facebook）發表10點聲明表示，「如果要追究責任，請針對我一個人」，維護合作的嘻哈團體玖壹壹。

黃明志和玖壹壹合唱電影「大顯神威」主題曲「OhMy God」，今年7月流出的MV被指涉侮辱宗教，黃明志21日返回馬來西亞遭捕，25日獲釋；玖壹壹昨天在臉書上傳影片回應事件。

黃明志昨天深夜在臉書貼出10點聲明，希望降低大家恐慌和誤解。聲明包括：

第一，被警方拘留5天終於出來，因檢控官還沒找到合適理由控告他，只好放人。

第二，「Oh My God」是他一人製作、寫詞、寫曲及策劃MV內容，玖壹壹只負責唱和MV演出，「如果要追究責任，請針對我一個人就可以了」

第三，MV內容是提倡宗教和諧、世界和平，出現的人物角色非「宗教領袖」，頂多只是代表角色。

第四，事件最嚴重元素在於「輿論」與「誤解」，非事件本身。

第五，在馬來西亞大多覺得這首歌和MV沒啥大問題，甚至有很多網友大力支持歌曲內容和精神，非大家以為的「大部分」在反彈，支持與反對比例可在留言和讚數上取得數據。

第六，以法律角度和案例看，「它頂多只是一個罰款幾千塊的小案件」。

第七，警方主要只針對「褻瀆宗教膜拜地點」，也就是MV裡在回教堂唱歌那幕，但每個廟宇和教堂都須申請才能進入，想請當天那位回教堂管理員說明。

第八，這起事件已被國際媒體報導，國外大多數民眾都支持創作自由，也不覺得歌曲有什麼大問題。

第九，「玖壹壹是台灣網路奇蹟，希望大家多多支持」合作過程愉快，玩音樂就是傳遞好訊息，散發正能量，但聽起來不無聊不嚴肅，開心最重要。

第十，「我目前沒事，很平安」。馬來西亞是這樣，吵吵就過了，這起事件已有好幾名回教徒（馬來人）名人出來說話力挺。感謝各位關心，但切記勿信網路謠言，支持創作自由，支持玖壹壹。1050827

(中央社)