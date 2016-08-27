MLB》放球點高5公分 大都會狄葛朗連兩戰爆炸

投球機制出錯，大都會決定讓狄葛朗跳過一次先發調整。（美聯社資料照）

僅5公分之差，卻讓一向穩定的紐約大都會「飄髮哥」狄葛朗，近兩戰加總狂失13分，慘變發球機，大都會球團隨後發現他的投球機制出錯，27日宣布讓他跳過一次先發，找回失去的放球點，狄葛朗雖略感失落，但也認同球團決策，「這能幫助我走得更遠。」

狄葛朗本季先發23場比賽貢獻7勝（7敗），只有4場比賽失分超過3分，自責分率2.96、每局被上壘率1.17，也是相當夠水準的表現，不過近兩戰卻大為失常，18日對上舊金山巨人5局掉8分，24日再對紅雀，失5分更挨3轟，為本季單場挨最多轟的一場比賽，顧及他的生涯，球團決定讓他暫喘口氣。

狀況失常，球團跟狄葛朗不約而同點出放球點問題，透過隊中的分析技術，狄葛朗發現有別於過往，近兩戰放球點高了2英吋（約5公分），就讓他滑球好球率從原先約百分之68，下滑到百分之57，動輒150公里的火球也「不帶勁」，被打擊率達5成以上。

放球點不穩，讓狄葛朗近兩戰加總狂失13分。（美聯社資料照）

跳過先發，狄葛朗雖很想上場，但接受球團做法，表示這能讓他走得更遠，總教練柯林斯也認為這是讓他調整的好時機，並相信他回歸後可以更好。柯林斯此說法，並非僅是樂觀的期待，《ESPN》報導指出，狄葛朗去年9月15日對上馬林魚投5局失6分後，也跳過一場比賽調整，之後的3場先發，投17局僅失1分，更狂飆29次奪三振，恢復神勇。

雖然狄葛朗因狀況不佳休兵，遞補人選讓柯林斯有些傷腦筋，不過大都會也有好消息傳出，日前因左肩發炎左投麥茲，24日已移出傷兵名單，將恢復牛棚練投，有望在近期回歸輪值，目前大都會暫居外卡第5，想闖進季後賽尚有一絲希望。

(中時電子報)