老夫妻投身義消數十載 賣早餐辛苦錢捐救災

經營早餐店的周信全與妻子周許素蘭，具體行動投身義消，也將賣早餐的錢，用來為嘉義縣消防局添購救災車輛。（陳俞霈翻攝）

周信全夫妻每日凌晨1點多起床磨豆漿、準備早餐。（陳俞霈翻攝）

嘉義縣消防局義消總隊第一大隊總幹事周信全（左）、朴子義消分隊長周許素蘭（右），賢伉儷投身公益數十年，周信全獲消防局提報鳳凰獎。（陳俞霈翻攝）

雖收入不豐，仍出錢出力、投身救災行列，周信全（61歲）、周許素蘭（59歲）夫妻在嘉義縣朴子市開早餐店，每日凌晨1點多起床磨豆漿、準備早餐，2人擔任義消多年，並捐助數台救災車輛、上千個住警器，獲縣府消防局提報參加消防署鳳凰獎表揚。

「消防是救人、助人、做善事的行業」周信全夫妻捐出賣早餐攢下的辛苦錢，陸續為朴子消防分隊添購1台救災警備車、10輛消防勤務機車，捐贈消防局1台災情勘查車，近2年捐贈3400個住宅用火災警報器，車輛與住警器共約405萬元。

28年前受朋友邀約加入義消顧問，原本周信全只單純贊助經費，6年前接任朴子義消分隊長，去年屆退休年齡，轉任義消總隊第一大隊總幹事，周許素蘭則獲義消弟兄支持，當選朴子義消分隊長。

周信全夫妻參與救災時奉獻己力、互相扶持，並常思索如何讓消防弟兄有更完善的裝備，消防局認為夫妻倆心繫公益、愛護家園，足堪表率，提報周信全代表嘉縣參加內政部消防署鳳凰獎表揚，盼能拋磚引玉、邀更多人投入防災與救災行列。

「投入義消是我永不後悔、也是最正確的決定！」周信全說，能獲鳳凰獎提名，很感謝眾人及妻子的支持、協助，「我的付出實在微不足道，未來還有許多挑戰等著去完成」，將把這份愛深深放在心裡，陪伴著繼續走這條義消路。

(中時)