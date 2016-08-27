陸客驟減 高雄市祭補助吸客

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中國大陸訪台觀光團客驟減，高雄市政府觀光局長曾姿雯今天說，為紓解業者經營壓力，市府鼓勵業者帶領東南亞、日籍觀光客在高雄住宿2夜或1夜就能獲補助。

觀光局統計顯示，訪台中國大陸團客驟減超過5成，嚴重衝擊關聯產業，包括遊覽業者、飯店、遊覽車和伴手禮業者業績大幅下滑。

曾姿雯說，高雄市參加中國大陸觀光推介會行程沒中止，5月20日後仍參加香港、廈門及河北旅展，高雄市是採並進方式，東南亞和中國大陸都大力行銷觀光。

高雄市觀光協會理事長黃金祥表示，5月20日後仍持續參加河北旅展，也到北京拜訪航空公司，希望爭取新航線及促銷吸引團客，規劃11月再參加上海旅展，推介高雄觀光。

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良說，5月20日後維持每個月與中國大陸旅遊業者有1次互動交流，希望增加團客旅遊高雄。

曾姿雯表示，市府在行銷活動也會評估效益，以東南亞為例，近來成長比例高，市府提出獎勵補助，業者只要帶團到高雄住宿2夜，都能獲每人新台幣400元補助；至於遊覽車補助鎖定日籍旅客及國內旅遊客源，只要在高雄住宿1晚以上就能獲中型巴士以上車型每車5000元補助，希望增加觀光人次。

黃金祥說，南向政策增加客源都受業者歡迎，但高雄航班太少，希望中央政府用分流方式將東南亞散客部分從高雄入境，以兼顧南部業者營運。1050827

(中央社)