雲林尋找古建築 探求美好記憶庫

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雲林縣內文化古蹟處處映美好，縣府今天表示，歡迎來雲林尋找古建築，體驗文化資產活化及農村氣息。

每年9月第三個週日是全國古蹟日，雲林縣政府文化處提前舉辦「雲林記憶庫—找回雲林的美好年代」活動，以「尋找雲林古建築」主題，舉行走讀之旅。

縣府文化處長林孟儀指出，走讀之旅邀請台北藝術大學建築與文化資產研究所、基隆市政府文化局、台灣博物館、建築師等產官學代表，前進西螺、虎尾、麥寮、土庫等4鄉鎮，深度體驗農村景觀及歷史文物之美。

林孟儀說，希望藉著文化資產保存專家及夥伴的分享交流，促進雲林縣文化資產活化政策與行動的發展，見證縣府與地方文史工作者的共同努力。

走讀之旅行腳經過西螺延平老街、縣定古蹟虎尾涌翠閣、雲林布袋戲館、故事館、合同廳舍、國定古蹟麥寮拱範宮、歷史建築土庫故事屋、庄役場、第一市場等地。

認識古蹟日源自法國，宣導古蹟保存重要性，引導國民認識生活周遭的文化資產，1984年開始的每年9月第三個週日舉行活動，我國在2001年訂為「文化資產年」，結合古蹟、歷史建築、社區總體營造與舊有閒置空間再利用，建構傳統與創新的生活融合。1050827

(中央社)