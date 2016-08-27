機捷北車到桃機35分 擬先通車再達標

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桃園機場捷運通車跳票6次，有機會今年底通車；不過，合約中機捷從台北車站到桃園機場一航廈行車時間35分鐘的要求，需較多時間解決，交通部擬朝先通車後再改善達合約標準。

機場捷運原訂今年3月通車，因環環相扣的列車平均速率、行車時間及班距都未達合約要求標準，造成1項系統整合測試及6項營運前運轉測試都無法完成，加上工程仍有安全缺失疑慮桃園機場捷運公司拒絕後續模擬演練，結果通車6度跳票。

交通部長賀陳旦上台後，邀學者專家組成機場捷運監理調查委員會，盼能提出獨立、公正、客觀第三方處理建議，提供系統改善、通車營運及合約處理參考，期望機捷年底通車。

機場捷運監理調查委員會7月4日召開起始會議，今天下午將舉行總結會議記者會，就安全及通車爭議，說明調查結果及建議。

依據機場捷運合約規定，台北車站（A1）至桃園機場第一航廈站（A12）直達車行車時間需在35分鐘內。

機捷主辦單位高速鐵路工程局3月公布的實測紀錄，A1站到A12站行車時間約37分鐘，近幾個月來的努力確實有改善，行車時間已縮短到約36分鐘，離合約標準還差約1分鐘。

另直達車平均時速約57公里，距合約標準60公里還差約3公里，普通車平均時速約39公里，與合約要求時速45公里，差距較多。

而合約中最小行車班距是3分鐘，目前也是超過3分鐘。

高鐵局說，機捷無法提速，主要是系統軟體問題，已要求承包商丸紅公司改善，但牽涉丸紅與下包商西門子合約，需較多時間解決。

據了解，包括高鐵局、機捷承包商丸紅公司、分包商、桃園捷運公司高度凝聚共識，都願配合機捷監理調查委員會解決系統問題，加上先前有關號誌系統異常、列車滑行、鋼軌墊片斷裂等安全疑慮問題，已明顯改善，交通部擬在機捷確保安全前提下，先行通車，再要求承包商逐步改善通車時間並達合約標準。

機捷通車的前提是完成系統整合測試、營運前運轉測試、模擬演練、初勘及履勘。1050827

(中央社)