六角紐約旗艦店開幕 跨足美東一級戰區

台灣知名餐飲品牌六角國際進軍美東市場，紐約旗艦店26日（當地時間）在法拉盛開幕，董事長王耀輝（左3）說，紐約旗艦店將做為六角未來北美市場展店的營運、訓練、銷貨中心。中央社記者黃兆平紐約攝 105年8月27日

台灣上市櫃餐飲企業六角國際，立足中國大陸及東南亞後，正式進軍美東市場，紐約旗艦店今天在法拉盛開幕，結合豬排、珍奶、烘焙密碼3品牌，讓紐約客體驗亞洲飲食文化。

從新竹出發，以咖啡起家的六角國際，以珍珠奶茶征服全球，事業版圖橫跨4大洲、29國、80多個城市、700多家直營店，為台灣最具國際化規模的連鎖餐飲集團。

今天開張的紐約旗艦店位於Hyatt旁富頓廣場，集結飯店、商場及餐飲、購物中心，又在地鐵站附近，透過法拉盛70多國移民特性，結合「Kingza」王座日式豬排、「Chatime」日出茶太、「Bake Code」烘焙密碼的複合餐飲模式，大膽向世界一級戰區投石問路，直接與各國美食較勁。

六角董事長王耀輝表示，北美市場競爭激烈，但商機龐大，紐約旗艦店將做為六角未來北美市場展店的營運、訓練、銷貨中心，雖然策略操作複雜度高，但相信經美國高規格食安要求與人力考驗後，有助未來成為轉進曼哈頓的踏腳石。

談到近程發展計畫，王耀輝說，紐約站穩後，將以華人較多的地區優先展店，包括西雅圖或加州。希望像東協地區馬來西亞及印尼一樣，Chatime在美國市場也能擴張至150家以上，讓美國地區營收接近東協，占六角整體營收30%。

六角在中國大陸、東南亞及澳洲都有豐富創業、結盟及布局經驗，這次歷經3年籌劃群體戰概念，結合多品牌方式跨足美東，積極打造國際品牌，也是近期首家台商把事業版圖轉進北美市場，不再單以西進大陸做為唯一選擇，有助企業分散市場風險，同時搶占北美市場先機。

駐紐約台北經文處副處長陳豐裕、外貿協會駐紐約辦事處主任蘇成全、紐約市長辦公室經濟發展部主任卡迪遜（Danny Kadishson）及社區僑領，今天也都出席開幕剪綵儀式。1050827

(中央社)