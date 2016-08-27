網傳止痛藥致經血逆流 食藥署：假的

止痛藥是不少女性經痛時的好朋友，近來卻有傳聞指經痛吃止痛藥恐致經血逆流。食藥署近期澄清，止痛藥不會致經血逆流，但強調經痛成因多，應看醫生找出原因，別亂吃止痛藥。

衛福部食藥署「闢謠專區」指出，經痛分為原發性、續發性兩種，「原發性經痛」是因生理期子宮釋放前列腺素，造成子宮收縮而造成疼痛；「續發性經痛」則可能是子宮肌瘤、子宮內膜異位等問題，導致子宮或子宮周圍臟器有疼痛感。

止痛藥不是吃了就有效，食藥署表示，民眾常吃的止痛藥分為單純止痛藥「乙醯胺酚」（acetaminophen）以及非類固醇類消炎止痛藥兩種。

常見的普拿疼、泰諾等藥品屬於「乙醯胺酚」止痛藥，可直接作用在腦中樞神經阻斷疼痛傳導，具鎮痛解熱功效，適用續發性經痛或是頭痛、肌肉筋骨痛等；非類固醇類消炎止痛藥如布洛芬（ibuprofen）、甲芬那酸（mefenamic acid）等藥品，則可抑制前列腺素的生成，具有止痛抗炎功能，可用於原發性經痛。

食藥署呼籲，女性朋友於月經期間應多休息、保持身心愉快、減少壓力，服用止痛藥前，務必諮詢醫師或藥師，分辨經痛成因，才能對症下藥。1050827

(中央社)