假投資名貴超跑真吸金詐財案 台中多人受騙

市議員謝志忠（中）今天召開記者會為被騙的受害人討公道，並呼籲民眾提高警覺避免再有人受騙！（陳世宗翻攝）

41歲的陳姓男子，經營小客車租賃公司業務，利用職務之便，向被害人以調降租金、期滿後可取得該車輛為誘因，誘使被害人信以為真簽署契約；並向被害人謊稱現金不足需共同出資購買高價名貴車輛脫手賺取暴利，騙得現金後即失去聯繫，被害人10餘人，被詐騙金額高達數千萬元，警方依法偵辦中！

警方指出，六分局接獲民眾報案，指遭以假投資超跑吸金真詐財案，經查嫌犯是41歲的陳嫌，有侵占、公共危險等前科，遊說被害人等租賃渠公司名下所有的車輛；包括保時捷、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼等名貴車輛，並以調降租金、期滿後則可取得該車輛為誘因，誘使被害人信以為真而簽署契約。

陳嫌事後竟另以該車申辦貸款，復經被害人發現該車遭抵押借貸無法過戶，始訴警偵辦。陳嫌又利用渠與其朋友間信任商借現金後，再以轉租得來的車輛用渠公司名義抵押予債權人；還向被害人謊稱因現金不足，需共同出資購買高價名貴車輛脫手後即可賺取暴利，騙得現金後即失去聯繫。

警方調查，陳嫌於102年4月起至105年1月間陸續以類似手法前後侵占、詐騙10多名被害人，偵查後六分局於今年2至6月間將陳嫌多次以涉嫌侵占、背信、詐欺等罪嫌移送臺中地檢署偵辦在案；並由臺中地檢署、彰化地檢署分別於今6/30及7/11日以涉嫌侵占、詐欺罪嫌發佈通緝中。

警方表示，全案尚有他轄民眾受害，將持續瞭解有無其他被害人遭渠詐欺、侵占等情事；警方呼籲民眾，高利潤投資均有其高風險之虞，若不幸遭類似手法詐騙者，請逕與六分局聯繫，俾利擴大併辦。

(中時)