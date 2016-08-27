黑心！將含氯廢家具當鍋爐燃料 負責人和廠長遭收押禁見

彰化地檢處當場查獲宏昇能源公司以廢木屑等當鍋爐燃料，燃燒有毒廢氣。（吳敏菁翻攝）

檢方指揮警政署保安隊、環保督察深入監測。（吳敏菁翻攝）

打擊環保犯罪！彰化地檢署指揮警政署保安隊、環保督察深入搜查宏昇能源公司。（吳敏菁翻攝）

黑心能源公司竟以含氯廢家具當鍋爐燃料！彰化地檢署主動出擊，查獲彰化縣埤頭鄉宏昇能源公司從2年前就以廢木屑、三合板充當燃料，燒出戴奧辛等廢氣汙染空氣，涉嫌刑法排放毒物罪，今天清晨法院裁定將公司黃姓負責人和古姓廠商收押禁見。

彰化地區環境汙染嚴重，彰化地檢署將打擊環保犯罪列為重點工作，鄭智文檢察官指揮內警政署保安警察、環保署中區環境督察大隊、彰縣環保局等，針對排放廢氣的黑心廠商，進行長時間監控，採集證物送環保署環境檢驗所檢測後，確認宏昇公司所排放廢氣，含有戴奧辛、硫氧化物、氦氧化物及飛灰等有害人體健康之汙染物。

26日上午，彰化地檢署國土保護專組葉建成主任檢察官帶同鄭智文、董良造2位檢察官，會同彰化縣環保局，指揮上開環保、司法警察人員到公司搜索；經查，宏昇經營項目包含能源供應業，以再利用機構產出之木屑充作燃料，經鍋爐燃燒產生水蒸氣供應臨近工廠使用，但公司竟為節省成本，捨棄空氣汙染防制設備不用。

檢方比對資料，確認宏昇從2014年5月起迄今，就將含氯之廢家具、夾板、三合板充作燃料燃燒，還逕自將所產生之含戴奧辛、硫氧化物、氦氧化物及飛灰等有害健康物質任意排放，汙染空氣、土壤等環境，對附近居民及學校師生的健康造成影響。

檢方訊問被告黃姓負責人、古姓廠長後，認為2人涉犯刑法第190條之1之排放毒物罪、空氣污染防制法第48條第1項之無空氣污染防制設備而燃燒易生特殊有害健康之物質等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯及證人之虞，今日清晨向台灣彰化地方法院聲請羈押禁見被告2人獲准。

(中時)

宏昇能源公司將含氯廢家具當燃料。（吳敏菁翻攝）