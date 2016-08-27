加國總理將訪陸 行程是打籃球遊長城

圖為帥氣的加拿大總理賈斯汀‧杜魯多與民眾玩自拍照。（圖／美聯社）

加拿大官員日前表示，總理賈斯汀‧杜魯多（Justin Trudeau）將在下周訪華時遊長城、和已退役籃球明星姚明打籃球、與女企業家舉行圓桌會議，達到度魯多的此次訪華加強與中國貿易與外交的目的。

官員表示，在8月30日至9月6日訪華期間，杜魯多將在北京與習近平等中國高層舉行雙邊會談。9月4、5日，杜魯多將到杭州參加G20領導人峰會。

加拿大媒體表示，杜魯多是個形像極佳且喜歡與民眾互動的政治人物，因此或許能看到他和中國民眾玩自拍，並與他們直接在社交媒體上交流。一位資深的家籍政府官員還表示，「總理還有一個微信和微博帳號，在訪華期間他也將會親自使用這些社交媒體工具。」

據了解，杜魯多的此次訪問是應中國總理李克強的邀請。不過，兩國正捲入一場貿易糾紛和外交問題。中國計劃要對油菜籽進口實施新規範，以防作物病害。預估，這將會影響加拿大對華每年價值為20億加元的油籽出口。

將陪同杜魯多訪華的加拿大貿易部長方慧蘭(Chrystia Freeland)表示，若這問題不解決的話，兩國的雙邊關係是不可能會有實質的改善。另外，中國在2014年時，遭指控為間諜的加拿大公民高凱文（Kevin Garratt）案，也將會是外界注目的焦點之一。

據悉，特魯多將會與占有太陽馬戲團25%股份的中國復星集團管理層，單獨會面。

(中時電子報)