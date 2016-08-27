暑假旅遊炫富 陸小學生：不出國沒面子

暑假即將結束，「出國旅遊」成為不少大陸中小學生的「常規項目」。有家長說，感覺出國旅遊已經變成孩子間比較的工具，「出國遊學是炫耀的資本，國內遊也要有檔次，近郊遊則沒面子」。

燕趙晚報報導，家長張蘭近日遇到了點小煩惱，原本準備帶兩個孩子去大連旅遊。沒想到，她把去大連旅遊的想法告訴女兒時，卻換來女兒的反對。

「孩子跟我說，她不要去大連看大海，要去韓國（南韓）玩」。雖然女兒才7歲，卻很認真地和張蘭說，她的好朋友這個暑假有去美國的、日本的，也有去韓國的、泰國的，她的女兒說：「大家約好都要出國玩，回來還要互相講故事聽呢」。

雖然最終女兒同意了大連之旅，但為了讓孩子到學校「談資豐富」，張蘭在旅途中幾乎滿足了女兒的每一個要求，買了不少沒用的東西回來。甚至「從大連回來之後，女兒寫了一張保證書讓我簽字，上面的內容是寒假一定要帶她出國旅遊」，看著這份保證書張蘭苦笑了。

另一名劉姓家長的兒子在一所知名的小學上四年級，即將升入五年級。不知從何時開始，假期過後，曬出遊、秀購物戰利品似乎成為班上同學的樂趣。

雖然去過大陸不少城市旅遊，今年她的兒子提出要出國遊學。因為班上不少同學假期都會出國遊學，他要是不出去總感覺有些落伍。

暑假期間，不少旅行社網站和旅遊網站都推出親子遊學、出國遊等旅遊行程，費用每人至少人民幣8000元，有的甚至近4萬元。

也有家長說，暑假這段時間，班級微信群裡就陸續有家長貼出帶孩子到世界各地遊玩的照片。「假期的機票本來就不便宜，如果一年兩個假期都要出國，一家三口的花費少則五六萬，多則十萬以上」。1050827

(中央社)