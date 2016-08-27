台灣民主發展研討會 蔡總統李登輝同台

前總統李登輝今天和總統蔡英文同台參加研討會，李登輝在開幕式表示，台灣雖已經實施民主多年，但許多人還存有威權的心態，但他仍要樂觀地預測，台灣民主的威脅並不是致命的。

李登輝基金會今天舉行「人民直選總統暨台灣民主發展20週年」研討會，蔡總統和李登輝一起進入會場，接著一前一後走到座位上，現場與會人士大聲鼓掌，隨後兩人並肩坐下，一起觀看李登輝基金會製作的李登輝紀錄片精華片段；這是兩人繼蔡總統五二０就職晚宴後首度一起出席公開場合。

李登輝在開幕式中以「不斷追尋台灣願景」為題發表演講。他欣見台灣今年有第三次政黨輪替，但他認為，每次的輪替經驗顯示，台灣並沒有真正穩定的政治形勢，非常令大家感到憂心忡忡。

李登輝指出，台灣這幾年在憲政、財政、經濟等方面遭逢巨大瓶頸，國家進出口貿易持續萎縮，外資投資台灣意願低落，少數財團壟斷多數財富資源，有錢人和沒錢人差別越來越大，受薪階級普遍低薪化，收入永遠追不到昂貴的房價與物價，導致民眾相對剝奪感提高。

同時他也看到公民社會發揮很大的力量，使台灣的民主政治日趨成熟，但另一方面他認為，國內國外的政經條件與社會思潮，從1996年到今天，這20年來產生很大的改變，台灣正面臨新一波的嚴峻挑戰。

李登輝說，台灣自1987年陸續完成解除戒嚴，開放集會結社、黨禁報禁，90年代歷經一連串民主化改革過程，終止戡亂時期、國會全面改選、總統直接民選、政黨輪替政權和平轉移等，台灣成為亞洲民主轉型最成功的典範，這是第一次民主改革的成果。

但他認為，遺憾的是，台灣雖然已經實施民主制度多年，但是許多人還存有威權的心態，當這些人掌握了政府、權力之後，就會表現出「贏者全拿」的心態，完全忽視其他人的意見，也不重視不同地區、不同團體的權益。

他說，政治人物常常只喊空口號，沒能力處理國事，更忽略地方發展落後、所得分配不均以及各種不公不義的問題；人民則對民主失去信心，甚至連維護民主的意願也在流失。

不過李登輝認為，雖然台灣面臨內部民主制度失靈，外部中國統戰壓迫的危機，他仍要樂觀地預測，台灣民主的威脅並不是致命的，只要大家對民主價值沒有失去信心，只要民主運作不脫離常軌，只要法治秩序有效健全起來，2300萬人終將把認同台灣視為理所當然。

他說，屆時，民主台灣將以更堅定的步伐，走向正常化國家的目標，最後成為一個完全的民主國家；現在正是所有2300萬人超越過去的恩怨，攜手共創新時局的時候。未來4年或8年是關鍵的年代。1050827

(中央社)