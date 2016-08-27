義大利對地震如此脆弱不堪 有三原因

義大利Amatrice城鎮中許多建築物在地震中受損嚴重。(美聯社)

義大利每過幾年就會發生地震，但跟其他歐洲國家比起來義大利對地震卻相當脆弱不堪，美國Quartz新聞網站指出，義大利的地層狀況、建築和文化是該國在地震中死傷和損失皆慘重的主因。

8月24日在義大利中部發生震度6.2的淺層地震，至今已經造成281人死亡，超過2,000人因此必須離開家園、住在臨時搭建的收容中心中，震央附近的村落Amatrice、Accumoli和Pescara del Tronto更是有許多建築物倒塌。這起地震距離在2009年在拉奎拉(L’Aquila)發生的、造成超過300人喪生的地震只有不到50公里遠。

義大利的地理位置和地層變動使得它發生大型地震的風險相當高，義大利剛好位於歐洲和非洲板塊交界處，這兩個板塊3,000萬年前碰撞、製造出阿爾卑斯山，在此同時印度和阿拉伯板塊也推擠歐洲，形成庇里牛斯山和喜馬拉雅山等山脈。這些碰撞並未就此停止，不僅使得山脈每年都增高，義大利也因此容易發生大型地震。除了地層變動外，從義大利的利古里亞區(Liguria)、一直從中部延伸到最南端的卡拉布里亞大區(Calabria)也有一條較小的斷層。

但地震不是造成義大利死傷慘重的主因，當地稠密的人口、多山的地形和建築物才是罪魁禍首。義大利充滿許多古老的建築，羅馬時期的建築、壯觀的義大利復興時期建的教堂、宮殿和廣場雖吸引許多觀光客，但也讓義大利容易受到地震影響。基提-佩斯卡拉大學(University of Chieti-Pescara)城市規劃學教授Valter Fabitetti說，許多義大利城鎮的文化古蹟、公家或私人建築都是在1800年左右建成的，1976年以前蓋的建物都沒有受到抗震建築法規的規定，因此這些建築物很容易受損。義大利土木工程組織(Italian Organization of Civil Engineering)表示若要將義大利所有建物都改成抗震，成本可能會高達400億美元。

雖然義大利政府有提供住在高風險地區的民眾，加強房屋結構穩定的獎勵如減稅等，但是並未強制民眾改善建築結構的耐震度，一般還是要仰賴屋主自己出錢出力。Fabietti說許多人不太願意翻修房屋也是因為擔心對古老建築的影響。Quartz也指出，就算是新屋也很容易因義大利人對地震危害的輕忽和貪污，而沒有達到現代建物安全的標準。Fabietti表示，義大利政府自1971年起就實施許多建築規範，但其中沒有全面性的措施，他建議政府應從政策方面著手來避免未來的地震災害。

(中時電子報)