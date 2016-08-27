蔡英文執政百日 陸媒這樣評價

蔡英文和李登輝一同出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」。（趙雙傑攝）

針對總統蔡英文施政百日表現，陸媒《環球時報》今日社評指出，民進黨在野時期的民粹主義，上台後必然自己抽自己嘴巴，蔡英文用「今我」反對「昨我」，也迅速掉入時間給她設下的陷阱。大陸崛起已改變亞太政治及全球經濟格局，兩岸關係不僅僅是「九二共識」問題，還繫著台灣長期繁榮的多項決定性因素。

社評先是引用近期各家民調，指蔡英文執政百日，不同版本民調皆顯示了民眾對其滿意度在快速下滑，其中最差的一個滿意度版本只剩下39%，同比差於陳水扁16年前和馬英九8年前上台百日的情況。

尤其蔡英文對媒體表示，「我不希望別人用一百天來評斷我個人執政的成敗」。社評指出，前總統馬英九執政百日時，民進黨曾發動「百日倒馬」運動，那時民進黨是組織了街頭抗議遊行的，蔡英文還走在了遊行隊伍的前頭，嘲諷意味十足。

社評痛批，民主競選制度決定了參選者都要空口開些支票，但民進黨玩這一招似乎更沒底線。蔡英文上台後很快露出公共政策「髮夾彎」的陣勢，就是因為之前她裝得太厲害了。

另外，就對外關係上，社評認為蔡英文最真心的東西是她不肯接受「九二共識」，要拉近同美日關係，在經濟上推行「新南向政策」，減少對大陸依賴，加強同東盟合作。只有在這方面她會一如既往。

相較國民黨執政，社評指出，國民黨政府畢竟還促進了良好的兩岸關係，台灣來了很多陸客，台灣南部的水果也進了大陸，台灣老百姓的受益面至少不會更小。而民進黨還沒找到台灣經濟新的支撐，只是想當然地喊出向南發展，就匆忙動手砍兩岸關係。他們仍不太像真正的執政者，繼續執迷於自己不切實際的意識形態。

社評說，台灣的周圍已不是過去的周圍，東南亞和日本如今的最大貿易夥伴都是大陸，如今遠離大陸，台灣必將自己邊緣化。蔡英文非要往別處走，早晚要撞到牆上的。

(旺報)