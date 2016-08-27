蔡總統：不害怕爭議 可助面對問題核心

我要評比

總統蔡英文今天上午出席李登輝基金會主辦的「人民直選總統暨台灣民主發展20週年」研討會時表示，政府不害怕爭議，爭議反而有助面對問題核心。

蔡總統致詞時，前總統李登輝坐在台下聆聽。

蔡總統表示，20年前，西元1996年，台灣人民第一次可用手中選票，一票票直選出國家領導人。總統直選是台灣民主政治發展重要里程碑，這不是歷史的偶然，是當時很多社會和政治力量共同努力的成果。台灣人民的百年追求，總算獲階段性成功。

蔡總統說，李登輝參與整個過程，更在那場跨時代選舉中獲人民託付，當選首任民選總統，「李登輝時代」5字在台灣民主化歷史中有特殊意義。

蔡總統表示，相比20年前，目前處的這個時代公民社會更蓬勃發展、百花齊放。多元和參與是新時代民主社會特色，政府部門推動政策時確實要花更多力氣在不同層面溝通工作。

蔡總統說，社會多元聲音不再只被政黨代表或只能透過主流媒體發聲。新時代中，人民有更多管道可表達意見，參與形式也更直接。

蔡總統表示，政府不能只依自己想法做事，須在施政過程中釐清各方爭議點，透過民主程序詳盡溝通，考量社會整體利益作出決策，這就是3個多月以來，新政府不斷努力的事。1050827

(中央社)