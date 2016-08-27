中國野心 美媒分析：像二戰前日本

美國網站華盛頓自由燈塔一篇文章指出，不少日本官員及分析家認為，中國崛起採取侵略步驟，似二戰前的日本帝國；一旦中國將美國逼出區域，中國鄰邦會臣服於北京。

華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）執行主編麥克林（Aaron MacLean）今天在文章中暗指中國是「好戰的太平洋帝國」；他還指出，大陸想成為西太平洋霸權，一旦美國被逼出亞太，中國鄰邦也會臣服於北京，更不難想像中共會企圖拿下台灣。

麥克林指出，關注東亞局勢的人都會發現，中國近年來崛起已帶來不良影響，美國區域盟邦對大陸國家主席習近平日趨好戰的政策備感威脅，而自己不久前受日本外務省之邀訪問東京，多次聽到日本官員及分析家將現在中國非法追求資源及領土的行為，比擬為第二次世界大戰前的日本帝國。

他分析，習近平的戰略目標是將西太平洋上的「第一島鏈」及黃海、東海、南海等，均視為中國內海；周邊鄰國須承認中國霸權；外來干預者如美國應撤退至「第二島鏈」。

麥克林舉例，北京在東海及南海的舉動，都是中國正採取侵略性步驟，他憂心，中國遲早在南海出現像宣布東海防空識別區的類似動作，屆時，美軍事資產將面臨重大風險；他甚至提到，大陸的彈道飛彈潛艦將可避開美國監控，並配備可攻擊美國本土的飛彈。

麥克林認為，明年是極危險的一年，中國共產黨屆時將召開第19次全國代表大會，權力洗牌階段的中國領導人，恐將以更挑釁的方式、引導民族主義情緒，以穩定國內形勢，而大陸深知現任美國總統歐巴馬政府懼於衝突，他也暗示，可能的新任總統希拉蕊「上任後也恐將從北京迅速的侵略性試探中敗陣」。

他說，以戰爭以外的方式阻止中國還來得及，但這得靠美國堅決的意志及領導力，然而，歐巴馬日前說考慮宣布「不先使用」核武的政策，讓極依賴美國核武器保護傘的日本領導階層深感氣餒。

麥克林建議，美國應考慮諸多政策工具讓中國感到難堪，例如承認日本對釣魚台的主權，或允許美軍將領訪問台灣。

他還認為，下屆美國政府的長期策略應聚焦強化盟邦軍力，鼓勵彼此合作，雖然一些國家間有痛苦的歷史爭議，這麼做有困難且具風險，但不採取行動的代價，將任由國際自由秩序瓦解，遭新帝國時代取代。1050827

(中央社)