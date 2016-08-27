促進職場融洽 日企業雇帥哥逼哭員工

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如日本公司竟雇用帥哥來逼哭員工，美國郵局還在使用極為古老的交通工具騾子送郵件，大導演伍迪艾倫熱愛買彩券等等。

●日本公司雇用帥氣男性讓員工哭

為了打進拘謹的日本人的內心、釋放情緒，日本出現1種專門把人弄哭再幫他們擦淚的職業。有的公司甚至會聘請這些「帥氣拭淚歐巴」到公司來弄哭員工。

1名拭淚歐巴說：「日本人不習慣在人前哭泣，不過，一旦你在眾人面前哭泣，整個環境氣氛就會改變，特別是在公司。」

●伍迪艾倫每週花超過3000元買樂透彩券

今年已經80歲的大導演伍迪艾倫（Woody Allen），每週花100美元（約3185台幣）購買彩券，他說，自己並不想要變得更有錢，就算中獎也不會改變生活方式太多，他會住在現在的房子、繼續工作；「我不想要遊艇，也不想要飛機。」

那為何要買？ 這個問題似乎難住他了。他說：「賠率遠勝過天文數字，你還有什麼更好的機會組合一堆卡片，並且從一排數字中挑出全部號碼。我從未中超過兩個數字，且如果我中了5個數字，只差1個，說不定我會殺了我自己，那樂透就變成殺人武器了--但我沒這個問題啦。」

●傑森史塔森在電影中踢人次數多過揍人

統計動作派男星傑森史塔森（Jason Statham）在電影中所有踢跟揮拳的數量，發現他出腳的次數遠高於揮拳，若把非常非常蠢到非常非常痛的踢法全都算在內，他一共踢了394次。

至於揮拳，只有264次。

●美國郵政管理局迄今仍用騾子在大峽谷遞送郵件

為了服務少數住在大峽谷的人們，美國郵政管理局到現在還在使用騾子寄送郵件或包裹，1週6次，應是全世界唯一還在使用騾子運送郵件的官方郵局。

●在美國，律師以後不能在法庭使用某些例如「蜜糖」或「親愛的」這類字眼。

由於許多女性律師抱怨，法庭上對手不斷出現「蜜糖」、「親愛的」或其他具有性意味的字眼與手勢，會影響她們的專業表現，美國律師協會（ABA）宣布這項禁令。（譯者：中央社許湘欣）1050827

(中央社)